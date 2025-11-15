Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
La Fiorentina ‘spreca’ l’occasione di conquistare, almeno per una notte, il primo posto della Serie A Women. La squadra viola infatti non va oltre il pari in casa del Parma pur passando in vantaggio a inizio ripresa con la rete su rigore della capitana Severini. È Distefano, poco prima dell’ora di gioco, a trovare il gol dell’1-1 con il punteggio che non si schioda più fino al triplice fischio.
Serie A Women, 6ª giornata
Sabato 15 novembre
Sassuolo-Ternana Women 0-1
14’ Pellegrino Cimò
Parma-Fiorentina 1-1
51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)
Como Women-Milan ore 18:00
Domenica 16 novembre
Napoli Women-Inter ore 12:30
Roma-Lazio ore 15:30
Juventus-Genoa ore 18:00
Classifica - Roma 12, Fiorentina 11*, Milan 9, Como Women 9, Lazio 9, Napoli Women 7, Juventus 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*
* una gara in più