Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l'ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges

Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del BrugesTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Il rinnovo di Yildiz con la Juventus si sta complicando. La partenza della trattativa era stata buona con le giuste premesse: la volontà del giocatore di restare e fare un lungo percorso in bianconero, quella della società intenzionata a blindarlo prima che le sirene del mercato e di tanti club stranieri potessero cominciare ad inserirsi. L’obiettivo era arrivare a chiudere l’operazione con un contratto fino al 2030 ‘ma ora la situazione è in stand by. L’attaccante turco vorrebbe un riconoscimento da big, la Juventus ha alzato la posta della sua offerta ma al momento non c’è accordo. L’idea degli agenti di Yildiz sarebbe quella di ottenere almeno 6 milioni di euro, l’ingaggio percepito ad esempio da David, che oltre a non essere un titolare fisso già a gennaio potrebbe addirittura partire. Allo stato attuale balla circa un milione, la Juventus è arrivata a 5 ma per concludere senza sorprese questa storia serve un ulteriore rilancio magari provando ad aggiungere anche tanti bonus facilmente raggiungibili. E la Juventus sa bene che non c’è tanto tempo visto che alla finestra ci sono club di assoluto livello come Real Madrid, Chelsea e Arsenal. E a proposto dei parametri zero Comolli e Modesto sono ben attenti alle possibili occasioni. Una di queste è rappresentata da Maignan. La sua permanenza al Milan oggi è in forte dubbio. Tare e Allegri stanno facendo il massimo per trattenerlo anche in futuro ma a oggi non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo. La Juventus è lì pronta ad inserirsi con un ingaggio importantissimo ai livelli massimi previsti dal club. È chiaro che non è la sola visto che soprattutto
Il Chelsea è deciso quanto mai a tornare alla carica dopo avervi provato in estate. Per quanto riguarda il capitolo dell’esterno i bianconeri stanno continuando a fare le sue valutazioni. Tra i giocatori monitorati c’è sempre Celik, che ancora non ha raggiunto un accordo per allungare il suo legame con la Roma oltre al 30 giugno 2026.

Ma non c’è solo lui visto che negli ultimi tempi i riflettori si sono accesi anche su Gaby Beyuku, classe 2005 del Modena, che sta disputando una grande stagione. Più avanti in questo senso potrebbero esserci novità.
Oltre al portiere, una delle priorità dell’Inter per l’anno prossimo è rappresentata dal difensore centrale. Un discorso che la società nerazzurra sta affrontando da tempo anche in virtù di un ricambio generazionale e del fatto che De Vrij e Acerbi hanno il contratto fino al termine di questa stagione. Solet resta un’opzione che piace anche al Milan ma i nerazzurri sono in pressing anche su Gila della Lazio. Il difensore biancoceleste ha uno stipendio basso e anche per questo è molto appetito. L’Inter per anticipare la concorrenza potrebbe anche decidere di presentare un’offerta già nel mercato invernale. Il problema è l’eventuale richiesta della società biancoceleste. Gila è un punto di riferimento e non sarebbe facile poi trovare un sostituto adeguato. In più c’è anche un altro aspetto da non sottovalutare. La Lazio quando lo ha acquistato ha lasciato al Real Madrid il 50 per cento sulla futura rivendita. E quindi è facile capire che Lotito a gennaio chiederà una cifra quasi fuori mercato per farlo partire subito. Un altro profilo sotto stretta osservazione è Joel Ordoñez, colombiano, classe 2004 del Bruges ,che sta stupendo un po’ tutti a livello internazionale e che grandissime qualità sia fisiche che tecniche. L’Inter ci sta pensando in maniera seria.

