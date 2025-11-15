Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate

Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori più Koni de Winter. Quattro per tre posti, se a questi aggiungiamo il giovane David Odogu arriviamo a cinque ma il diciannovenne tedesco per adesso è un comprimario che non ha trovato spazio e che probabilmente andrà in prestito. La coperta è corta, anche se finora ha retto con vigore e costanza. Però il Milan investirà, o interverrà, nel mercato invernale alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese nei colloqui preliminari avuti con Giorgio Furlani e con Igli Tare è stato chiaro. Un profilo d'esperienza, pronto subito, che possa esser subito capace di esser gettato nella mischia e che sia all'altezza di almeno due stagioni ad alto livello. Un po' quello che il Milan stava cercando alla fine dell'ultima sessione di mercato estiva. Un po' quello che stava provando a fare portando a casa Joe Gomez dal Liverpool, anche se alla fine della fiera, il centrale è rimasto ai Reds. Il classe 1997, che aveva già l'intesa totale col Milan (e anche la società del Merseyside), non ha lasciato l'Inghilterra poiché il Liverpool si è visto chiudere la porta last second dal Crystal Palace per Marc Guehi che avrebbe dovuto andare a prenderne il posto (migliorando di molto la qualità e la prospettiva).

Gomez resta nel mirino del Milan, è un giocatore che piace proprio per le prerogative di cui sopra. Esperienza, duttilità, qualità. Farà fare un salto alla retroguardia rossonera, nel caso? Non uno step decisivo, ma comunque può andare a inserirsi rapidamente anche grazie a una rosa dove i connazionali non mancano, da Ruben Loftus-Cheek al compagno di reparto Fikayo Tomori. E dare più alternative tecniche e tattiche anche ad Allegri.