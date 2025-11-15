Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali

Per la seconda gara del sabato di Serie A Women il tecnico del Parma Valenti si affida in avanti alla coppia formata da Pinther e Di Stefano con in mezzo al campo Benedetti che affianca Uffren e Pondini, mentre sulle fasce laterali ci saranno ancora Real e Dominguez. Confermata anche al difesa a tre con Ambrosi al centro.

La Fiorentina risponde con qualche cambio rispetto alla sfida vinta contro la Roma: in difesa Woldvik giocherà a sinistra al posto di Lombardi, mentre in avanti saranno Hurtig e Bonfantini a completare il tridente con Janogy. Confermata in mezzo al campo la giovane Cherubini.

Queste le formazioni ufficiali:

Parma (3-5-2): Ceasar; Berta Bou, Ambrosi, Cox; Real, Benedetti, Uffren, Pondini, Dominguez; Di Stefano, Pinther. A disposizione: Coppetti, Fabiano, Bertucci, Cardona, Cissoko, Esteve, Gueguen, Kajan, Kajzba, Masu, Rabot, Zemanian. Allenatore Valenti

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Woldvik; Snerle, Severini, Cherubini; Bonafantini, Hurtig, Janogy. A disposizione: Bettineschi, Cetinja, Bredgaard, Della Peruta, Johansen, Lombardi, Longo, Omarsdottir, Tryggvadottir, Wijnants. Allenatore: Pinones Arce

Serie A Women, 6ª giornata

Sabato 15 novembre

Sassuolo-Ternana Women 0-1

14’ Pellegrino Cimò

Parma-Fiorentina ore 15:00

Como Women-Milan ore 18:00

Domenica 16 novembre

Napoli Women-Inter ore 12:30

Roma-Lazio ore 15:30

Juventus-Genoa ore 18:00

Classifica - Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Como Women 9, Lazio 9, Napoli Women 7, Juventus 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 5, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*

* una gara in più