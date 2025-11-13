Podcast TMW Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero

La domanda, adesso che il rinnovo è in stallo, ora che non è certo più a un passo come in passato, è lecita: Mike Maignan e il Milan rischiano di separarsi? Il contratto è in scadenza in estate e le sensazioni a riguardo non sono certo più così positive, tanto che il club di Via Aldo Rossi sta iniziando a guardarsi intorno per il futuro. O già per gennaio?

Le ultime verso il derby: sarà Pulisic-Leao?

Dopo aver deciso di virare sul 3-5-2 durante la preparazione estiva, nella testa di Massimiliano Allegri c'era una coppia d'attacco titolare ben precisa, cioè quella composta da Christian Pulisic e da Rafael Leao. Peccato però che a causa degli infortuni prima del portoghese e poi dell'americano, in gare ufficiali questo duo si è visto dal primo minuto solo una volta a metà agosto in Coppa Italia contro il Bari e mai in campionato. alla ripresa dopo la sosta per le nazionali il Milan sarà Impegnato nel derby contro l'Inter e in questa gara Allegri potrà finalmente schierare la coppia Leao-Pulisic dall'inizio. Il numero 10 milanista sarà impegnato stasera con il suo Portogallo contro l'Irlanda e poi domenica contro l'Armenia, ma martedì è già atteso a Milanello e quindi avrà tutto il tempo per prepararsi al meglio alla gara contro l'Inter. L'americano, rientrato a Parma dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per quasi un mese, non è stato invece convocato dagli Stati Uniti e sfrutterà quindi questa sosta per allenarsi e ritrovare il prima possibile la forma migliore.