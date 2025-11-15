Serie A Women, il programma della 6ª: Como-Milan il big match. Fiorentina per il primato

Nella giornata di domani prenderà il via la sesta giornata della Serie A Women con la sfida fra Sassuolo e Ternana che aprirà le danze all’ora di pranzo: una gara in cui le neroverdi andranno alla caccia di punti per risalire la classifica, mentre le rossoverdi proveranno a togliere lo zero dalla casella punti conquistati. A seguire andrà in scena la sfida fra una Fiorentina che potrebbe godersi una notte da capolista solitaria e il Parma, mentre a chiudere il sabato sarà il Milan impegnato in uno scontro d’alta classifica con il Como Women.

Domenica l’attenzione sarà tutta sul derby capitolino fra la Roma capolista, ma reduce da due sconfitte di fila fra Italia ed Europa, e una Lazio in salute che punta ad agganciare le cugine giallorosse. All’ora di pranzo però sarà l’Inter a scendere in campo sul terreno della sorpresa Napoli Women, mentre la Juventus chiuderà i giochi in casa contro il Genoa.

Serie A Women, 6ª giornata

Sabato 15 novembre

Sassuolo-Ternana Women ore 12:30

Parma-Fiorentina ore 15:00

Como Women-Milan ore 18:00

Domenica 16 novembre

Napoli Women-Inter ore 12:30

Roma-Lazio ore 15:30

Juventus-Genoa ore 18:00

Classifica - Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Como Women 9, Lazio 9, Napoli Women 7, Juventus 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 5, Sassuolo 5, Ternana Women 0