Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Non solo Tether. Nel 2018 una parte del Rimini fu acquistata con criptovalute

Non solo Tether. Nel 2018 una parte del Rimini fu acquistata con criptovaluteTUTTO mercato WEB
© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com
Simone Bernabei
Oggi alle 14:00Serie A
Simone Bernabei

Non solo Tether e le altre criptovalute legate alle big del calcio mondiale. Nel 2018 questa nuova branca della finanza si avvicinò anche al Rimini, con l'allora presidente Giorgio Grassi che confermò l'ingresso in società di Heritage Sports Holdings.

Società con sede negli Emirati Arabi Uniti, comprò il 25% delle quote societarie con un pagamento effettuato in criptovalute, nello specifico il Quantocoin. Un'operazione all'avanguardia per l'epoca, quando il mondo cripto era ancora sconosciuto ai più. Come detto la conferma arrivò proprio dal presidente Grassi:

"La trattativa con questo gruppo è in piedi da un paio di mesi, per il tramite di persone che operano nel mondo dello sport, durante i quali ci siamo conosciuti e messo sul tavolo le rispettive motivazioni che ci hanno spinto a questo accordo. Heritage Sports Holdings cercherà di portare alla squadra e alla città idee e sinergie nuove sia dal punto di vista sportivo, di immagine e tecnologico, di concerto con il partner Quantocoin. La partecipazione di Heritage Sports Holdings avviene in modo innovativo visto il pagamento in cryptovaluta (QTCt) e con l'utilizzo della tecnologia Blockchain per la quale la Heritage Sports Holdings è già all’avanguardia in altri paesi. Questa acquisizione entrerà nella storia del calcio, portando una risonanza molto importante alla città di Rimini". Un'operazione che non ha avuto effetti sportivi particolarmente significativi sul club romagnolo, ma che ha comunque segnato la storia in questo settore.

Articoli correlati
Fra bonifici arrivati e botta-risposta con le istituzioni. Di Matteo verso l'acquisto... Fra bonifici arrivati e botta-risposta con le istituzioni. Di Matteo verso l'acquisto del Rimini
Rimini, arriva la conferma di Rota: "Ricevuto il secondo bonifico". Si sblocca la... Rimini, arriva la conferma di Rota: "Ricevuto il secondo bonifico". Si sblocca la cessione
Rimini, arrivato anche il secondo bonifico: ora si può procedere alla cessione a... Rimini, arrivato anche il secondo bonifico: ora si può procedere alla cessione a Di Matteo
Altre notizie Serie A
Hellas, Frese: "Avremmo meritato più punti. Contro il Parma per disputare una grande... Hellas, Frese: "Avremmo meritato più punti. Contro il Parma per disputare una grande gara"
BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle... BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Lecce, allenamento mattutino senza Jean e i nazionali: il report dei giallorossi Lecce, allenamento mattutino senza Jean e i nazionali: il report dei giallorossi
Gattuso e i calendari ingiusti: "Non si può più dire nulla, in Sud America mi stanno... Gattuso e i calendari ingiusti: "Non si può più dire nulla, in Sud America mi stanno massacrando"
Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro" Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"
Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui... TMWItalia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League... Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
Bologna, dalla Germania: lo Stoccarda ha messo nel mirino Dallinga per gennaio Bologna, dalla Germania: lo Stoccarda ha messo nel mirino Dallinga per gennaio
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 Atalanta a un bivio con Lookman e il Galatasaray. Non tutte le cessioni riescono con il buco
3 Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate
4 Caldara saluta il calcio giocato: "Si abbassa il sipario. In campo ora c’è Mattia"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre
Ora in radio
Repliche 11:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine top news n.1 Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
Immagine top news n.2 Bitcoin per pagare i bonus dei calciatori: l'innovativa idea del Southampton
Immagine top news n.3 Non solo Tether. Nel 2018 una parte del Rimini fu acquistata con criptovalute
Immagine top news n.4 La Juve Stabia a Solmate, azienda che ha scelto di diventare una tesoreria della criptovaluta Solana
Immagine top news n.5 Dogecoin e il caso Triestina: così il token caro a Elon Musk è entrato nel calcio italiano
Immagine top news n.6 Juventus, Milan, Inter e non solo: in Italia (e in Europa) spopolano i fan token delle squadre
Immagine top news n.7 Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il calcio (non solo italiano)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas, Frese: "Avremmo meritato più punti. Contro il Parma per disputare una grande gara"
Immagine news Serie A n.2 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine news Serie A n.3 Lecce, allenamento mattutino senza Jean e i nazionali: il report dei giallorossi
Immagine news Serie A n.4 Gattuso e i calendari ingiusti: "Non si può più dire nulla, in Sud America mi stanno massacrando"
Immagine news Serie A n.5 Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"
Immagine news Serie A n.6 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Brighenti: "A 36 anni posso ancora fare qualcosa. Smettere? Non ci penso"
Immagine news Serie B n.2 La scommessa vinta: Alvini trasforma il Frosinone e vola al quarto posto.
Immagine news Serie B n.3 Lapadula a Torino per un gesto di cuore: ha donato un defibrillatore al suo primo club
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Aurelio: "Mi sento un giocatore da Picco. Con questo pubblico mi esalto"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, ritorno amaro in B. Pagliuca esonerato, ma con Dionisi non è arrivata la scossa
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Lovato: "A Catanzaro prova di maturità. Ora dobbiamo continuare su quest'onda"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone: "Dobbiamo rispettare l'avversario ma abbiamo le nostre qualità"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Improta: "Sto entrando nel ritmo. Capuano persona molto intelligente"
Immagine news Serie C n.6 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, il programma della 6ª: Como-Milan il big match. Fiorentina per il primato
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, Spugna: "Con la Ternana punti importanti in palio. Non va sottovalutata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Pinones Arce: "Non guardo la classifica, al momento non mi interessa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?