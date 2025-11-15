Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese ko col Pisa, Calabro: "Soddisfatto. Tenuti alti i ritmi e dato spazio a chi gioca meno"

© foto di Federico De Luca 2025
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:19Serie B
Tommaso Maschio

Dopo la sconfitta in amichevole di quest’oggi contro il Pisa, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha commentato la prestazione dei suoi attraversi i canali ufficiali del club marmifero: “Sono molto soddisfatto di quanto si è visto oggi in questa amichevole. Giocare contro una squadra di Serie A ci ha aiutato a tenere alti i ritmi e la soglia dell’attenzione, inoltre, - prosegue Calabro - credo che avere la possibilità di dare minutaggio a giocatori che hanno giocato meno sin qui, durante il campionato, sia un aspetto significativo che può aiutarci a crescere, in termini di gruppo e di squadra”.

“Il lavoro che stiamo portando avanti durante questa sosta sta procedendo secondo i piani, - continua il tecnico nella sua analisi - abbiamo aumentato significativamente i carichi di lavoro, ma, nonostante ciò, ho ricevuto risposte importanti dai miei ragazzi e fortunatamente non abbiamo riscontrato ulteriori problematiche fisiche”.

Spazio poi al campionato di Serie B con la difficile sfida contro la Reggiana nel prossimo fine settimana: “Comunque, da lunedì torneremo ad allenarci in vista del match di sabato prossimo contro la Reggiana, e servirà la solita dedizione al lavoro che ho riscontrato nella settimana appena trascorsa per arrivare alla prossima partita nelle migliori condizioni possibili”.

