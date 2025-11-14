Fantacalcio, i migliori portieri delle prime 11 giornate
Ecco i 5 migliori portieri per fantamedia delle prime 11 giornate presi da Fantalab.
1 - Milinkovic-Savic: 7 presenze - fantamedia 6,21 - media voto 6.21 - 6 gol subiti - 2 clean sheet - 2 rigori parati
2 - Svilar: 11 presenze - fantamedia 5.91 - media voto 6.36 - 5 gol subiti - 6 clean sheet
3 - Paleari: 4 presenze - fantamedia 5.88 - media voto 6.62 - 3 gol subiti - 2 clean sheet
4 - Audero: 7 presenze - fantamedia 5.64 - media voto 6.50 - 6 gol subiti - 3 clean sheet
5 - Maignan: 10 presenze - fantamedia 5.60 - media voto 6.20 - 9 gol subiti - 3 clean sheet - 1 rigore parato
