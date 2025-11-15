Napoli falcidiato dagli infortuni, l'ex preparatore Febbrari "Servirebbe alternare i metodi"

Gigi Febbrari, ex preparatore anche del Napoli di Edy Reja, non ha mai smesso di seguire gli azzurri e più in generale la Serie A. Intervistato dal quotidiano Il Mattino, oggi ha detto quindi la sua sui tanti infortuni della rosa di Conte in quest'avvio di stagione: "Gli infortunati sono un problema serio e si capisce troppo poco di quello che sta succedendo. Di sicuro c’è un problema legato agli impegni ravvicinati. Non c’entra la condizione. È un problema strutturale. I muscoli dei calciatori non possono reggere tanto stress".

Febbrari ha poi ripercorso le sue esperienze personali: "Mi sono capitate stagioni nelle quali non avevo nemmeno un infortunato, e magari quella dopo seguendo lo stesso metodo di lavoro, si facevano male tutti anche solo guardandoli. E allora tocca fare dei test, tocca cambiare, non adagiarsi su una metodologia anche se l’anno prima ti ha portato dei risultati positivi".

Infine, un'ultima battuta: "Perché le cose cambiano e non si può mai prevedere come possono evolvere. Ok i protocolli, sui quali bisogna sempre fare affidamento, ma poi è il campo a darti le risposte definitive".