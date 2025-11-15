BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto

"Giocatore di calcio ed evangelista delle criptovalute". In molti ricordano ancora Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell'Inter che oggi ha scelto l'Arabia Saudita per proseguire la sua carriera. La frase in questione è la sua bio su X, col suo nome sulla piattaforma social che è @brozocrypto. Insomma il croato che si definisce "evangelista delle criptovalute" ha iniziato in tempi non sospetti a seguire questo mondo, con annesse polemiche di contorno.

Già nel 2018 chiedeva ai suoi followers: "Cosa ne pensate di Bitcoin?". Un primo affaccio al mondo cripto dettato probabilmente dalla curiosità, che piano piano è diventato qualcosa di più. Sui social Brozovic ha spesso pubblicizzato Crogecoin, una meme coin (quindi nata sulle comunità social e senza reale utilità) raffigurante un coccodrillo, animale a lui legato per il modo di posizionarsi sdraiato dietro la barriera sui calci di punizione avversari. Il punto più controverso è però un altro: Brozovic, insieme a compagni dell'Inter come Lukaku, Hakimi, Sensi e Vidal, aveva infatti pubblicizzato il token FootballStars, arrivando a convincere migliaia di tifosi ad investire. Come spesso capita nel mondo cripto, però, il valore del token stesso è crollato nel giro di pochi giorni, arrivando a segnare fino ad un -98% e di fatto mandando in fumo quasi tutti gli investimenti fatti dalle persone comuni.

Un altro calciatore che più recentemente ha legato il suo nome alle cripto è stato Dean Huijsen: lo scorso anno, con la maglia del Bournemouth, in più di un'occasione dopo gol segnati ha esultato imitando 'Just a chill guy': un meme, poi diventato meme coin nel mondo cripto, raffigurante un cane dalle sembianze umane vestito con maglioncino, jeans, sneakers e mani in tasca. All'attuale difensore del Real Madrid ha poi fatto seguito l'ex Lazio Loum Tchaouna, dopo un gol in Europa League contro l'Ajax.