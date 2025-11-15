Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bitcoin per pagare i bonus dei calciatori: l'innovativa idea del Southampton

© foto di José María Díaz Acosta
Simone Bernabei
Oggi alle 14:30
Simone Bernabei

In tema di criptovalute e legami col mondo del calcio, in Inghilterra hanno fatto come spesso succede da apripista. A tal proposito è curioso il caso del Southampton che in tempi non sospetti, era il 2021, chiuse il più importante accordo di sponsorizzazione della sua storia con l'azienda Sportsbet.io.

Oltre ai consueti legami presenti in ogni club, l'accordo prevedeva la possibilità per i calciatori di ricevere i bonus legati alle prestazioni al termine di ogni stagione in Bitcoin. Una scelta rivoluzionaria che permise ai calciatori della rosa di scegliere se oltre allo stipendio, intascare i bonus normalmente in sterline o con la più famosa criptovaluta al mondo. All'epoca la stella della squadra, Danny Ings, aveva uno stipendio di circa 5 milioni di euro che si portava dietro un bonus del 5%, circa 250 mila euro o, al cambio attuale, circa 2,5 Bitcoin.

La partnership però non finiva qua: nell'arco della stagione infatti è stato istituito un gioco dedicato ai tifosi, chiamato Bitcoin Hunt, che tramite una selezione a step ha portato un sostenitore a vincere un Bitcoin: al cambio attuale, si tratta di circa 90 mila euro. Una partnership, quella del Southampton, che sembra essersi interrotta ma che potrebbe aver aperto la strada per future iniziative di questo tipo anche in altre società.

