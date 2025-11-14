Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Prima Romelu Lukaku. Poi Kevin de Bruyne. Poi Alex Meret. Adesso André-Frank Zambo Anguissa. Un'emergenza infortuni senza fine per il Napoli che ha perso ben quattro titolarissimi per brutti infortuni. E non solo, visto che gli stop si susseguono, uno dopo l'altro. Cosa succede? Problemi di preparazione? Sfortuna? Come reagirà adesso il club per acquietare i bollenti spiriti di Antonio Conte, sul mercato?
Anguissa, che tegola!
Il centrocampista camerunese, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, fa sapere il club azzurro, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro, si legge nella nota stampa diramata dalla società campione d’Italia in carica, ha già iniziato l'iter riabilitativo. Per questo tipo di infortuni, lo stop può anche essere piuttosto lungo, sulle 8-12 settimane. Per Anguissa, significherebbe saltare non solo la fine del 2025, ma anche la Coppa d’Africa con la sua nazionale.
Di seguito l'elenco al completo dei giocatori che potrebbero invece lasciare la Serie A per giocare la Coppa d'Africa (dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026).
ATALANTA: Odilon Kossounou (Costa d’Avorio), Ademola Lookman (Nigeria).
CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola), Joseph Liteta (Zambia)*.
COMO: Assane Diao (Senegal).
CREMONESE: Mikayil Faye (Senegal)*, Faris Moumbagna (Camerun)*, David Okereke (Nigeria)*.
FIORENTINA: Christian Kouame (Costa d'Avorio)*, Amir Richardson (Marocco)*, Abdelhamid Sabiri (Marocco)*.
HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria), Enzo Ebosse (Camerun)*, Jean Daniel Akpa Akpro (Costa d'Avorio)*, Junior Ajayi (Costa d'Avorio)*, Abdou Harroui (Marocco)*, Gift Orban (Nigeria)*, Cheikh Niasse (Senegal)*.
GENOA: Maxwel Cornet (Costa d'Avorio)*, Jean Onana (Camerun).
LAZIO: Reda Belahyane (Marocco)*, Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)*, Boulaye Dia (Senegal).
LECCE: Kialonda Gaspar (Angola), Lassana Coulibaly (Mali), Christ-Owen Kouassi (Costa d'Avorio), Konan N'Dri (Costa d'Avorio)*, Youssef Maleh (Marocco)*, Hamza Rafia (Tunisia)*, Lameck Banda (Zambia)*.
PARMA: Abdoulaye Ndiaye (Senegal)*.
PISA: M’Bala Nzola (Angola), Mehdi Leris (Algeria)*, Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)*.
ROMA: Evan Ndicka (Costa d’Avorio)*, Neil El Aynaoui (Marocco).
SASSUOLO: Walid Cheddira (Marocco)*, Woyo Coulibaly (Mali).
TORINO: Saul Coco (Guinea Equatoriale), Zakaria Aboukhlal (Marocco)*, Adam Masina (Marocco).
UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d’Avorio), Hassane Kamara (Costa d'Avorio)*, Idrissa Gueye (Senegal)*, Jordan Zemura (Zimbabwe).
* non inclusi nell'attuale giro di convocazioni
