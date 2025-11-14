Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni

Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 16:53Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Prima Romelu Lukaku. Poi Kevin de Bruyne. Poi Alex Meret. Adesso André-Frank Zambo Anguissa. Un'emergenza infortuni senza fine per il Napoli che ha perso ben quattro titolarissimi per brutti infortuni. E non solo, visto che gli stop si susseguono, uno dopo l'altro. Cosa succede? Problemi di preparazione? Sfortuna? Come reagirà adesso il club per acquietare i bollenti spiriti di Antonio Conte, sul mercato?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Anguissa, che tegola!
Il centrocampista camerunese, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, fa sapere il club azzurro, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro, si legge nella nota stampa diramata dalla società campione d’Italia in carica, ha già iniziato l'iter riabilitativo. Per questo tipo di infortuni, lo stop può anche essere piuttosto lungo, sulle 8-12 settimane. Per Anguissa, significherebbe saltare non solo la fine del 2025, ma anche la Coppa d’Africa con la sua nazionale.

Di seguito l'elenco al completo dei giocatori che potrebbero invece lasciare la Serie A per giocare la Coppa d'Africa (dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026).

ATALANTA: Odilon Kossounou (Costa d’Avorio), Ademola Lookman (Nigeria).
CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola), Joseph Liteta (Zambia)*.
COMO: Assane Diao (Senegal).
CREMONESE: Mikayil Faye (Senegal)*, Faris Moumbagna (Camerun)*, David Okereke (Nigeria)*.
FIORENTINA: Christian Kouame (Costa d'Avorio)*, Amir Richardson (Marocco)*, Abdelhamid Sabiri (Marocco)*.
HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria), Enzo Ebosse (Camerun)*, Jean Daniel Akpa Akpro (Costa d'Avorio)*, Junior Ajayi (Costa d'Avorio)*, Abdou Harroui (Marocco)*, Gift Orban (Nigeria)*, Cheikh Niasse (Senegal)*.
GENOA: Maxwel Cornet (Costa d'Avorio)*, Jean Onana (Camerun).
LAZIO: Reda Belahyane (Marocco)*, Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)*, Boulaye Dia (Senegal).
LECCE: Kialonda Gaspar (Angola), Lassana Coulibaly (Mali), Christ-Owen Kouassi (Costa d'Avorio), Konan N'Dri (Costa d'Avorio)*, Youssef Maleh (Marocco)*, Hamza Rafia (Tunisia)*, Lameck Banda (Zambia)*.
PARMA: Abdoulaye Ndiaye (Senegal)*.
PISA: M’Bala Nzola (Angola), Mehdi Leris (Algeria)*, Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)*.
ROMA: Evan Ndicka (Costa d’Avorio)*, Neil El Aynaoui (Marocco).
SASSUOLO: Walid Cheddira (Marocco)*, Woyo Coulibaly (Mali).
TORINO: Saul Coco (Guinea Equatoriale), Zakaria Aboukhlal (Marocco)*, Adam Masina (Marocco).
UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d’Avorio), Hassane Kamara (Costa d'Avorio)*, Idrissa Gueye (Senegal)*, Jordan Zemura (Zimbabwe).

* non inclusi nell'attuale giro di convocazioni

Articoli correlati
Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Altre notizie Podcast TMW
Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Podcast TMWCome il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Podcast TMWIl Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Podcast TMWIl caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Podcast TMWMancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Podcast TMWCome può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Podcast TMWSarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Podcast TMWIl nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Podcast TMWIl centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
Le più lette
1 L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
2 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
4 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
5 L'Italia vince in Moldova solo nel finale: saranno play-off. Gattuso arrabbiato coi tifosi
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"
Immagine top news n.1 Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati
Immagine top news n.2 L'attenzione va sui cori, ma Gattuso pensi a evitare il terzo disastro Mondiale di fila
Immagine top news n.3 La grande beffa oltre al danno: solo Norvegia e Inghilterra hanno più punti dell'Italia!
Immagine top news n.4 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.5 Il tifoso dello United che non si taglia i capelli: "Seguo il Napoli e ho adorato lo scherzo del Monza"
Immagine top news n.6 Pura fantascienza: a San Siro all'Italia serve vincere 9-0 per ribaltare la differenza reti
Immagine top news n.7 Ancelotti: "Il derby sarà bloccato. Conte in vacanza? Ha aperto una strada, ha fatto bene"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.2 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.4 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Kenan Yildiz è un caso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Inter, alla ripresa calendario non difficile. Marotta, alla fine potrebbe..."
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Conte, colpo di scena possibile. Juve, ecco chi farei tornare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'agente di Insigne annuncia: "Ci siamo quasi per la nuova squadra. Lazio? Aspettiamo"
Immagine news Serie A n.2 Under 21 ko in Polonia e superata in classifica: fatali a Baldini gli ultimi cinque minuti
Immagine news Serie A n.3 Dumfries e Simeone ko, il rinnovo di Celik e le parole di Marotta: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Isaksen: "Mi sento molto meglio rispetto a un mese fa, ora voglio gol e assist"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Jashari: "Difficile tornare dopo tre mesi, ma bello. Oggi contava correre per la squadra"
Immagine news Serie A n.6 "Donerò i miei capelli in beneficenza". La storia di Frank, il tifoso dello United divenuto virale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sidibe scatenato nell'amichevole con il Koper: il Venezia si impone per 3-2
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, è addio con Bertelli. Il nuovo preparatore atletico sarà Franco Ferrini
Immagine news Serie B n.3 Bari, Dickmann: "Si è vista la voglia di lottare su ogni pallone, è quello che mancava"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, mal di pancia Wiśniewski: a gennaio potrebbe chiedere la cessione
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, buone notizie per Çuni: solo un leggero risentimento al flessore
Immagine news Serie B n.6 Verratti e l'amore per il Pescara: "Per me è tutto, spero possa tornare presto in Serie A"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'ex sindaco Gnassi sulla vicenda Rimini: "Prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Baldé: "Capuano ha tanta passione. Obiettivo salvezza, poi vedremo"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Liverani: "Grave non vedere il rigore contro la Vis Pesaro, soprattutto con il FVS"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, i problemi fisici di Cabianca spingono il club ad una riflessione
Immagine news Serie C n.5 Altamura, Curcio: "Rispetto, ma niente paura della Salernitana. In passato vicino ai granata"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, stagione finita per Cimino: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Valenti: "La Fiorentina ha qualità ed in un buon momento di forma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, il calendario delle qualificazioni mondiali: si parte e si chiude con la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women si costituisce in giudizio al TAR: difesa del progetto stadio e clinica
Immagine news Calcio femminile n.4 Bene in Italia, male in Europa e viceversa: Roma e Juventus vivono momenti opposti
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?