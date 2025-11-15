Vivarini e il “mal di Calabria”. Lontano da Catanzaro, non ha inciso: esonerato anche dal Pescara

Una Serie B che per il momento, se confrontata con le stagioni passate, non si è rivelata "mangia allenatori", ma con la terza sosta Nazionali si è arrivati al quarto allenatore esonerato in cadetteria: la cattiva sorte è toccata a mister Vincenzo Vivarini, esonerato dal Pescara l'11 novembre. Squadra penultima in classifica con soli 8 punti in 12 gare, e fatale è stata la sconfitta contro il Monza.

Il tutto, in quella che sembrava dovesse essere la stagione della rinascita per il trainer, che lo scorso anno era stato esonerato dal Frosinone dopo sole nove partite, che vedevano i ciociari fermi a 6 punti. Ecco che nella carriera del mister si materializzano i fantasmi del passato, già visti da quando la sua carriera ha subito qualche inciampo. Era il campionato 2019-2020, e il tecnico approdava sulla panchina del Bari, dove arriva secondo in Serie C e non è più confermato per l'annata seguente, che lo vede però sulla panchina della Virtus Entella, da subentrato: avventura che però dura poco, perché il 12 aprile 2021 viene esonerato con la squadra ultima in classifica con soli 22 punti a a -10 dalla zona playout. Poi appunto Frosinone, e ora Pescara.

Attenzione, però, in mezzo a tutto quello che è stato appena descritto, il triennio al Catanzaro, dove approda il 30 novembre 2021. La stagione è positiva, secondo posto e semifinale playoff, poi la svolta vera, perché nel campionato 2022-23 arriva la promozione in Serie B delle Aquile, in quella che diventa la stagione dei record: promozione con cinque turni di anticipo, squadra imbattuta fino a metà febbraio e record assoluto di punti nella storia della Serie C. Ben 96. E l'anno in B? Quinto posto e semifinale playoff. Poi la sciagurata scelta di lasciare la Calabria. Cosa non funziona, lontano da li?