Serie C, colpaccio Casarano: Catania ko. Vincono anche Crotone e Cosenza

Il colpaccio nel pomeriggio della Serie C lo piazza il Casarano: la squadra salentina infatti batte in casa il Catania capolista per 1-0 fornendo un involontario assist a Salernitana e Benevento che ora possono sorpassare gli etnei. Ad approfittarne sono anche Cosenza e Crotone: i primi si impongono sul campo del Latina per 1-0, mentre i secondo in casa calano un tris contro il Sorrento. Vittoria infine per il Siracusa che sbanca il campo del Picerno 2-1 in uno scontro salvezza e abbandona così l’ultimo posto.

Nel Girone B invece il Pineto conquista una vittoria di misura in casa contro il Carpi e sorpassa la formazione emiliana in classifica.

SERIE C, 14ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 15 novembre

17:30 – Cittadella - Arzignano

17:30 – Lumezzane - Pro Vercelli

20:30 – Triestina - Trento

Domenica 16 novembre

12:30 – Ospitaletto - Brescia

14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona

14:30 – Alcione Milano - Novara

17:30 – L.R. Vicenza - Renate

17:30 – Lecco - Pro Patria

Lunedì 17 novembre

20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Pro Vercelli 19, Trento 19, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 8, Triestina -10

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Venerdì 14 novembre

Arezzo – Bra 2-1

9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)

Forlì – Campobasso 2-3

28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)

Sabato 15 novembre

Pineto - Carpi 1-0

17’ Bruzzaniti

17:30 – Rimini - Ascoli

17:30 – Torres - Perugia

17:30 – Vis Pesaro - Guidonia

20:30 – Sambenedettese - Ternana

Domenica 16 novembre

14:30 – Livorno - Ravenna

17:30 – Pontedera - Pianese

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 33, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22*, Carpi 21*, Forlì 20*,Campobasso 20*, Ternana 20, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4

* una partita in più

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Sabato 15 novembre

Casarano - Catania 1-0

9’ Cajazzo

Crotone - Sorrento 3-1

12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)

Latina – Cosenza 0-1

4’ Mazzocchi

Picerno - Siracusa 1-2

43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)

Domenica 16 novembre

12:30 – Benevento - Monopoli

14:30 – Altamura - Salernitana

14:30 – Giugliano - Audace Cerignola

14:30 – Potenza - Trapani

Lunedì 17 novembre

20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Catania 28*, Salernitana 27, Benevento 26, Cosenza 26*, Monopoli 22, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

* una gara in più