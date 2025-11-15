Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, colpaccio Casarano: Catania ko. Vincono anche Crotone e Cosenza

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:31Serie C
Tommaso Maschio

Il colpaccio nel pomeriggio della Serie C lo piazza il Casarano: la squadra salentina infatti batte in casa il Catania capolista per 1-0 fornendo un involontario assist a Salernitana e Benevento che ora possono sorpassare gli etnei. Ad approfittarne sono anche Cosenza e Crotone: i primi si impongono sul campo del Latina per 1-0, mentre i secondo in casa calano un tris contro il Sorrento. Vittoria infine per il Siracusa che sbanca il campo del Picerno 2-1 in uno scontro salvezza e abbandona così l’ultimo posto.

Nel Girone B invece il Pineto conquista una vittoria di misura in casa contro il Carpi e sorpassa la formazione emiliana in classifica.

SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 15 novembre
17:30 – Cittadella - Arzignano
17:30 – Lumezzane - Pro Vercelli
20:30 – Triestina - Trento
Domenica 16 novembre
12:30 – Ospitaletto - Brescia
14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona
14:30 – Alcione Milano - Novara
17:30 – L.R. Vicenza - Renate
17:30 – Lecco - Pro Patria
Lunedì 17 novembre
20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Pro Vercelli 19, Trento 19, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 8, Triestina -10
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Venerdì 14 novembre
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Sabato 15 novembre
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
17:30 – Rimini - Ascoli
17:30 – Torres - Perugia
17:30 – Vis Pesaro - Guidonia
20:30 – Sambenedettese - Ternana
Domenica 16 novembre
14:30 – Livorno - Ravenna
17:30 – Pontedera - Pianese

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 33, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22*, Carpi 21*, Forlì 20*,Campobasso 20*, Ternana 20, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4

* una partita in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Sabato 15 novembre
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Domenica 16 novembre
12:30 – Benevento - Monopoli
14:30 – Altamura - Salernitana
14:30 – Giugliano - Audace Cerignola
14:30 – Potenza - Trapani
Lunedì 17 novembre
20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Catania 28*, Salernitana 27, Benevento 26, Cosenza 26*, Monopoli 22, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
* una gara in più

