Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Una rete dell’attaccante Pellegrino Cimò dopo appena dieci minuti di gioco basta alla Ternana Women per espugnare il Ricci di Sassuolo, conquistare la prima vittoria in campionato e riaprire i giochi salvezza portandosi a -2 proprio dalle neroverdi e dal Parma (che scenderà a breve in campo contro la Fiorentina). Per le emiliane continua invece il momento no con appena un punto conquistato nelle ultime tre gare.
Serie A Women, 6ª giornata
Sabato 15 novembre
Sassuolo-Ternana Women 0-1
14’ Pellegrino Cimò
Parma-Fiorentina ore 15:00
Como Women-Milan ore 18:00
Domenica 16 novembre
Napoli Women-Inter ore 12:30
Roma-Lazio ore 15:30
Juventus-Genoa ore 18:00
Classifica - Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Como Women 9, Lazio 9, Napoli Women 7, Juventus 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 5, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*
* una gara in più