Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte

Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio ConteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 15:52Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Il caso Antonio Conte al Napoli? Non esiste. E' stato creato solo da Antonio Conte che... Ha fatto l'Antonio Conte. Un ragionamento 'contorto', forse, ma una spiegazione chiara. Che sta tutta nel carattere e nelle caratteristiche dell'allenatore azzurro che dopo il rovinoso ko contro il Bologna si è messo in copertina. Senza mezzi termini.

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto a Radio Crc per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra: "Situazione Napoli? Cerchiamo di fare chiarezza ed evitiamo allarmismi, il Napoli è stato primo in classifica per un po’ di tempo, oggi è a due punti dalla prima ed è ancora in corsa in Champions League. Sicuramente gli azzurri stanno vivendo un momento di difficoltà come lo hanno avuto tutte le squadre italiane a partire dall’Inter. La situazione della classifica del Napoli è migliore di tante squadre come Atalanta e Lazio che sono lontane dalla vetta. In questi tre mesi il Napoli ha vissuto momenti positivi e momenti negativi con cali e prestazioni insufficienti. Può capire nell’arco di una stagione, ma dire che il percorso del Napoli fin qui è stato negativo, non è corretto. Purtroppo nella nostra città c’è poco equilibrio e molto allarmismo. Leggo di gente che inventa fantasie e crea allarmismo. Dobbiamo essere sereni e avere fiducia in questa squadra. Si poteva sicuramente fare di più, ma questo non giustifica tutte queste critiche che non giovano e non portano benefici all’ambiente azzurro. Nelle ultime ore sono circolate delle notizie su una possibile lite tra i giocatori e l’allenatore. A tutti, a partire dai giornalisti, dico: basta con queste fantasie! È tutto falso. Io parlo con i miei giocatori ogni giorno e mi riferiscono che tra l’allenatore e la squadra c’è un grandissimo rapporto e che il gruppo azzurro lo segue in tutto e per tutto e non lo hanno mai messo minimamente in discussione. Tra l’altro, ho letto falsità sulla richiesta da parte dei miei assistiti di avere un appuntamento con il mister. Queste sono notizie false, Politano e Di Lorenzo sono due giocatori autorevoli che seguono il mister e fanno tutto ciò che gli chiedono. Vi garantisco che tra il Napoli e Conte c’è stima e fiducia reciproca e non c’è mai stata la volontà né da parte dei giocatori, né dai senatori, né dalla società di mettere in discussione l’operato di Antonio Conte.

Articoli correlati
Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Altre notizie Podcast TMW
Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Podcast TMWIl caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Podcast TMWMancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino Podcast TMWCome può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Podcast TMWSarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Podcast TMWIl nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Podcast TMWIl centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Podcast TMWSogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Podcast TMWCome giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
2 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
3 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
4 La maglia dell'Udinese - Tradizione, omaggio al passato e tanto design
5 Milan, chi se parte Gimenez a gennaio? Dovbyk idea in archivio, le piste Icardi e David
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, le ultime di formazione: in Moldova 4-4-2 super offensivo, Orsolini e Zaccagni dal 1'
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
Immagine top news n.2 Napoli in ansia per Anguissa: si teme uno stiramento. Colpa degli allenamenti del Camerun?
Immagine top news n.3 Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
Immagine top news n.4 Fuori non si ride, ma in campo è peggio: Napoli, quanto ti sta mancando De Bruyne
Immagine top news n.5 Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?
Immagine top news n.6 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.7 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie A n.2 Rampulla sulla Juve: "Una società forte programma. Il problema non è l'allenatore"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Fiorentina, hai sbagliato con Italiano. Juve, scettico su Comolli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Acquafresca: "Roma, Gasperini merita la vetta. Ho fiducia in questo Cagliari"
Immagine news Serie A n.2 Sartori scherza: "Mercato? Tante telefonate ogni giorno, ma poi dal 2 settembre spariscono tutti…"
Immagine news Serie A n.3 Rampulla sulla Juve: "Una società forte programma. Il problema non è l'allenatore"
Immagine news Serie A n.4 Lo strano caso del Milan: Pulisic, Rabiot e Leao tra i meno utilizzati
Immagine news Serie A n.5 Bucchioni: "Fiorentina, hai sbagliato con Italiano. Juve, scettico su Comolli"
Immagine news Serie A n.6 Bologna sogna, l'ad Fenucci: "Spero pagheremo certi bonus ai calciatori..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Zilli: "Voglio riscattare gli ultimi 2 anni. Questo Frosinone può giocarsela con tutti"
Immagine news Serie B n.2 Veron: "Che triste vedere la Samp in questa situazione. Spero possa rimettersi in sesto"
Immagine news Serie B n.3 Inchiesta 'Le Iene'-Sampdoria: la Procura Federale archivia le accuse nei confronti di Silvani
Immagine news Serie B n.4 Guidetti sullo Spezia: "Ogni anno in Serie B fa storia a se. Donadoni? Può portare equilibrio"
Immagine news Serie B n.5 "Due mesi per meritare il Palermo", Inzaghi mette tutti sotto esame. Anche se stesso
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, il preparatore Bertelli verso l'addio: da 10 giorni non è più a Bogliasco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, tutto fatto per l'arrivo di Di Bari. Il Ds firmerà un contratto valido fino al 2027
Immagine news Serie C n.2 Gubbio-Juve NG alle 15 di mercoledì, il club: "Nessuna possibilità di giocare in orario diverso"
Immagine news Serie C n.3 Il Livorno sembra aver sciolto le riserve: la prima squadra sarà affidata a mister Venturato
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, il derby con l'Ospitaletto sarà senza tifosi: divieto di trasferta ai residenti in città
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Castelli: "Possiamo dare filo da torcere alle prime. Punto ai 15 gol in stagione"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, oggi il giorno della verità: si attende la fumata bianca per la trattativa con Di Matteo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U19, le pre convocate per le qualificazioni europee: 10 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Baldi: "Cancellare la gara di Champions. Con la Lazio dobbiamo svoltare"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus all'esame Atletico Madrid. La 3ª giornata di UWCL: programma e classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?