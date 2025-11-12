Podcast TMW Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte

Il caso Antonio Conte al Napoli? Non esiste. E' stato creato solo da Antonio Conte che... Ha fatto l'Antonio Conte. Un ragionamento 'contorto', forse, ma una spiegazione chiara. Che sta tutta nel carattere e nelle caratteristiche dell'allenatore azzurro che dopo il rovinoso ko contro il Bologna si è messo in copertina. Senza mezzi termini.

Vi spieghiamo tutto nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto a Radio Crc per commentare il momento che sta vivendo la squadra azzurra: "Situazione Napoli? Cerchiamo di fare chiarezza ed evitiamo allarmismi, il Napoli è stato primo in classifica per un po’ di tempo, oggi è a due punti dalla prima ed è ancora in corsa in Champions League. Sicuramente gli azzurri stanno vivendo un momento di difficoltà come lo hanno avuto tutte le squadre italiane a partire dall’Inter. La situazione della classifica del Napoli è migliore di tante squadre come Atalanta e Lazio che sono lontane dalla vetta. In questi tre mesi il Napoli ha vissuto momenti positivi e momenti negativi con cali e prestazioni insufficienti. Può capire nell’arco di una stagione, ma dire che il percorso del Napoli fin qui è stato negativo, non è corretto. Purtroppo nella nostra città c’è poco equilibrio e molto allarmismo. Leggo di gente che inventa fantasie e crea allarmismo. Dobbiamo essere sereni e avere fiducia in questa squadra. Si poteva sicuramente fare di più, ma questo non giustifica tutte queste critiche che non giovano e non portano benefici all’ambiente azzurro. Nelle ultime ore sono circolate delle notizie su una possibile lite tra i giocatori e l’allenatore. A tutti, a partire dai giornalisti, dico: basta con queste fantasie! È tutto falso. Io parlo con i miei giocatori ogni giorno e mi riferiscono che tra l’allenatore e la squadra c’è un grandissimo rapporto e che il gruppo azzurro lo segue in tutto e per tutto e non lo hanno mai messo minimamente in discussione. Tra l’altro, ho letto falsità sulla richiesta da parte dei miei assistiti di avere un appuntamento con il mister. Queste sono notizie false, Politano e Di Lorenzo sono due giocatori autorevoli che seguono il mister e fanno tutto ciò che gli chiedono. Vi garantisco che tra il Napoli e Conte c’è stima e fiducia reciproca e non c’è mai stata la volontà né da parte dei giocatori, né dai senatori, né dalla società di mettere in discussione l’operato di Antonio Conte.