Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker

Tommaso Maschio
Oggi alle 17:36Calcio femminile
Nella terza e ultima gara di questo sabato di Serie A Women andrà in scena il derby lombardo d’altra classifica fra Milan e Como Women, due squadre appaiate a quota nove che in caso di vittoria aggancerebbero la Roma in vetta alla classifica.

Le lariane ritrovano Kerr al centro dell’attacco con Nischler e Kramzar che agiranno ai suoi lati nel tridente. In mezzo al campo rientra Vaitukaityte al fianco di Pavan e Kruse, mentre in difesa c’è Ceccotti sulla sinistra. Le rossonere rispondono con la linea verde in avanti dove Ijeh sarà affiancata da Renzotti e Kyvag. In difesa Arrigoni confermata a destra con Keijzer sulla corsia opposta, mentre in mezzo al campo Cernoia e Mascarello affiancano Van Dooren.

Queste le formazioni ufficiali:
Como Women (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Howard, Rizzon, Cecotti; Kruse Madsen, Pavan, Vaitukaityte; Kramzar, Kerr, Nischler. A disposizione: Ruma, Schroffenegger, Bergersen, Berisha, Bernardi, Chidiac, Lehmann, Picchi, Sagen, Szabo. Allenatore Sottili
Milan (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Keijzer; Cernoia, Van Dooren, Mascarello; Renzotti, Ijeh, Kyvag. A disposizione: Tornaghi, Estevez, Appiah, Cesarini, Dompig, Donolato, Grimshaw, Koivisto. Allenatrice Bakker

Serie A Women, 6ª giornata
Sabato 15 novembre
Sassuolo-Ternana Women 0-1
14’ Pellegrino Cimò
Parma-Fiorentina 1-1
51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)
Como Women-Milan ore 18:00
Domenica 16 novembre
Napoli Women-Inter ore 12:30
Roma-Lazio ore 15:30
Juventus-Genoa ore 18:00

Classifica - Roma 12, Fiorentina 11*, Milan 9, Como Women 9, Lazio 9, Napoli Women 7, Juventus 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*

* una gara in più

