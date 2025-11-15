Padova, Mirabelli: "Lavoriamo per restare in Serie B. Assieme ai tifosi possiamo farcela"

“Lavoriamo duramente per rimanere in Serie B. Il pensiero va ai nostri tifosi, che hanno aspettato tanto tempo questa categoria. Adesso la dobbiamo tenere tutti insieme, unendo le nostre forze, perché ce la siamo meritata e ce la meritiamo ancora”. Il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli parla così dalle colonne de Il Mattino di Padova sottolineando l’importanza di conquistare l’obiettivo salvezza.

“Questo è un campionato complicato, lo sapevamo. - prosegue Mirabelli - Ma sappiamo anche che è alla nostra portata, abbiamo avuto delle delusioni in passato, ma adesso siamo arrivati a un punto in cui a Padova possiamo vivere in modo positivo il calcio”.

Mirabelli poi si trincera dietro un ‘no comment’ sulle voci del possibile cambio al vertice della società con l’argentino Marcelo Figoli pronto ad acquistare il pacchetto di maggioranza da Joseph Oughourlian. Una trattativa che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane.