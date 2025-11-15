Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League

Era l'aprile del 2024 quando Peter McCormack, proprietario del club dilettantistico Real Bedford Football Club, annunciò l'ingresso in società di Winklevoss Capital come socio proprietario. Una società collegata a gemini.com e ai suoi fondatori, i fratelli Cameron e Tyler Winklevoss.

L'investimento iniziale dei fondatori della piattaforma di acquisto e scambio di criptovalute fu di 4,5 milioni di euro, con un pagamento effettuato in Bitcoin. E un'idea ambiziosissima: seguire la strada del Wrexham, scalare le classifiche e arrivare a conquistare l'accesso in Premier League. Il tutto partendo dalla 10^ serie inglese.

In due anni il club è arrivato in 8^ divisione, la South League Central Division 1, ma per arrivare almeno al calcio professionistico (la 4^ serie inglese) serviranno altre 4 promozioni. Di strada da fare, insomma, ce n'è tante ma le ambizioni sembrano essere quelle giuste. Con idee innovative e incentrate sulla comunità: una delle prime strategie per scalare il calcio britannico è quella di creare una tesoreria di Bitcoin, con l'obiettivo di far crescere il bilancio e la possibilità di spesa sfruttando la crescente adozione della prima criptovaluta per capitalizzazione. E poi, sempre sfruttando i Bitcoin, è stata aperta una campagna donazioni per il club: i tifosi potranno inviare criptovalute alla società che poi le utilizzerà per sviluppare il settore giovanile e per permettere anche ai bambini con famiglie in difficoltà di accedere al gioco del calcio.