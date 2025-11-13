TMW Radio Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"

Felice Evacuo, intervenuto nell'appuntamento mattutino di A Tutta C sulle frequenze di TMW Radio e de Il 61, ha parlato del delicato momento del Benevento: "L'esonero di Auteri è stato un fulmine a cel sereno, perché la squadra comunque stava disputando un buon campionato e sembrava rispondere bene anche sul campo. Però credo che poi se sono state fatte queste valutazioni la società avrà avuto le sue ragioni, ovviamente da fuori è difficile giudicare o sapere quali siano stati i motivi della separazione.

Squadra al momento affidata ad Antonio Floro Flores.

"È un allenatore giovane, che ha dimostrato con la Primavera quest'anno e l'anno scorso con l'Under-17 di saperci fare. È normale che con i grandi cambi tutto, però credo che le basi ci siano tutte".

Salernitana, Catania e Benevento sembrano le tre candidate per la promozione alla B.

"Sulla carta credo che sin dall'inizio siano le tre squadre che hanno costruito delle rose ampiamente competitive, aggiungerei sicuramente come rose il Trapani e il Cosenza che sono due squadre che hanno cominciato anche loro molto bene il campionato. Sul Trapani pesa la penalizzazione, mentre il Cosenza ha trovato la quadra sia con l'allenatore sia con la squadra e stanno cercando, tra le contestazioni, di fare comunque un buon campionato. A differenza degli altri anni, tutte le squadre importanti o perlomeno le squadre che sono partite con l'obiettivo di vincere sono partite bene".