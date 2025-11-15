Suwarso sul futuro di Fabregas: "Gli ho già chiesto di pensare a chi potrebbe sostituirlo"

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato a Sky Sport facendo il punto sulla crescita del progetto dei lariani, tornando anche sui rumors legati al possibile addio di mister Cesc Fabregas la scorsa estate con destinazione Inter: "Siamo felici per come sta andando la stagione. Sicuramente non sarà stressante come lo scorso anno, quando l'obiettivo era sopravvivere e restare in Serie A. Quest’anno vogliamo fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto. La gente probabilmente si aspetta di più da noi rispetto al passato perché abbiamo speso abbastanza. Non è qualcosa che faremo a ogni sessione di mercato, anzi: direi che abbiamo finito. Questa è stata la fase più intensa e aggressiva di ingaggio di calciatori. D’ora in poi saremo più pragmatici e pratici".

Le voci su Fabregas la scorsa estate?

"Con Cesc lavoriamo insieme. Non mi ha mai detto di voler andare via. Voleva solo capire la situazione, ma non ha mai chiesto di negoziare con altri club. Quindi ero tranquillo. Ho saputo delle voci solo quando i giornalisti me lo hanno chiesto. Tra noi abbiamo sempre pianificato la stagione successiva già alla fine della precedente, quindi non c’è mai stato alcun segnale che volesse lasciare".

Chi dopo Fabregas?

"Gli ho chiesto di pensare già a chi potrebbe sostituirlo un giorno. Non perché voglia che se ne vada, ma per essere pronti nel caso accada qualcosa di imprevisto. È lo stesso che sto facendo io: scelgo e formo chi potrà prendere il mio posto. Ogni direttore del club deve fare lo stesso. È importante non dipendere da una sola persona. Anche chi ci ha portato fin qui deve aiutarci a capire come proseguire anche senza di lui. Quindi chiedo sempre a Cesc: ‘Hai visto qualcuno di interessante? Qualcuno che potresti formare?’. È un lavoro di squadra. Speriamo che quel momento non arrivi presto, ma se arriverà, saremo pronti. Se ha già qualcuno in mente? Glielo chiedo sempre. Mi dice che ci pensa spesso, che lo ha sempre in mente. Ne parliamo“.

Ha già qualcuno in mente?

