Sirene per Shpendi e alternative deludenti. Il Cesena potrebbe rinforzarsi in attacco

Da un lato le sirene della Serie A per Cristian Shpendi che sono pronte a risuonare con l’avvicinarsi del mercato di riparazione, dall’altra le prestazioni non sempre all’altezza di due giocatori come Siren Diao e Marco Olivieri, arrivati in estate, che non stanno convincendo. Per questo, come riferito dal Resto del Carlino il Cesena starebbe ragionando sulle mosse da fare fra poco più di un mese per rinforzare la rosa offensiva della squadra e provare a giocarsi fino in fondo le chance di promozione.

Dopo essere stato seguito già nella scorsa estate l’attaccante albanese, autore di cinque reti finora, è nuovamente nel mirino di diversi club di Serie A – Fiorentina e Cagliari su tutte - e anche di qualche squadra all’estero con due opzioni sul tavolo: in caso di approdo nella categoria superiore Shpendi potrebbe restare in prestito fino al termine della stagione, mentre qualora dovesse volare all’estero il suo addio sarebbe immediato. In quest’ultimo caso il Cesena sarebbe costretto a trovare un sostituto che possa fare il titolare nell’immediato avendo a disposizione circa tre milioni di euro da investire.

A ogni modo il Cesena ha bisogno di allungare le rotazioni con la rosa che sarà rinforzata sia in attacco, viste le prestazioni poco convincenti delle alternative al duo Shpendi-Blesa, sia a centrocampo dove potrebbe partire Simone Bastoni, mentre in difesa potrebbe arrivare un centrale mancino che faccia da riserva a Mangraviti.