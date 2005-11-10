Catanzaro, Gorgone si gioca il futuro a Verona: sfida da dentro o fuori

Dopo aver incassato la fiducia della società, Gorgone si prepara alla trasferta di Verona, un appuntamento delicato anche per il proprio futuro. Il Catanzaro affronta l'Hellas in una sfida che può indirizzare la stagione di entrambe le squadre, entrambe a caccia di riscatto. Anche Baroni vive un momento complicato.

Una settimana di confronti

Sono stati giorni intensi per Gorgone, che ha parlato prima con il direttore sportivo Ciro Polito e poi con il presidente Floriano Noto. Quest'ultimo ha seguito gli allenamenti per dare una spinta alla squadra dopo l'ultima battuta d'arresto.

La fiducia della società non ha placato il malcontento di una parte della tifoseria, che ha invocato sui social un cambio in panchina. Con cinque sconfitte e una sola vittoria, il Catanzaro ha registrato il peggior avvio in Serie B della propria storia, considerando le 32 partecipazioni alla categoria.

A Verona servirà una risposta concreta per invertire la rotta e allontanare le ombre sulla panchina. Gorgone è chiamato a rilanciare la squadra in un momento già decisivo per il futuro della stagione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.