Kenan Yildiz in tre anni è passato da 0 a 100 milioni. Fino all'estate è incedibile

Kenan Yildiz è la dimostrazione che per creare un valore straordinario bastano tre anni. Perché il turco è arrivato praticamente a parametro zero dal Bayern Monaco, ha giocato in Primavera, poi in Next Gen, infine è riuscito ad approdare in prima squadra, giocando regolarmente e diventando uno degli oggetti del desiderio anche del Real Madrid, con Xabi Alonso che ha chiesto il trequartista alla propria dirigenza.

Il valore è aleatorio. 100 milioni? Di più? Di meno? Incredibilmente dipenderà dai risultati. Perché Yildiz, più di tutti, è l'asset giusto per mettere a posto un bilancio. Tutta plusvalenza e che può valere anche più di una partecipazione in Champions League, almeno fino alla semifinali. Qualora la Juve dovesse arrivare quarta in classifica difficilmente sarà messo sul mercato, perché non c'è l'esigenza di cederlo e ogni anno bisogna andare incontro a bilanci che sono andati in rosso per diversi anni e che ora hanno un'economia diversa.

Yildiz avrà - forse - la vetrina mondiale dalla sua. Però gli estimatori non si limitano al Real Madrid e le doti mostrate con la Juventus, al netto dell'ultima gara contro il Como, possono davvero creare una telenovela. Mai come in questi anni - basti vedere Reijnders, Lukaku o Onana - nessuno è incedibile, basta solo la proposta giusta.