Meler arbitrerà Roma-Viktoria Plzen, Gasperini: "L'ultima volta mi fece un brutto scherzo"

Meler arbitrerà Roma-Viktoria Plzen, Gasperini: "L'ultima volta mi fece un brutto scherzo"
© foto di Federico De Luca 2025
Alessio Del Lungo
ieri alle 14:45Serie A
Alessio Del Lungo

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida contro il Viktoria Plzen in programma domani: "La sconfitta del Napoli, come ricordavate giustamente voi, fa già capire come giocare in Europa, anche al dispetto di squadre non blasonate, comporta dei rischi perché ci sono tra le migliori dei loro campionati. Sono tutte preparate fisicamente e tecnicamente, sono buon giocatori".

Quali valutazioni ha fatto per decidere di tenere fuori Cristante e Ndicka?
"Sono dovute al fatto che hanno giocato praticamente quasi tutte le partite, approfittiamo di questa settimana visto che siamo al completo, a parte Angelino, per farli allenare regolarmente".

Che cosa vi portate dietro dal match contro l'Inter?
"È stata una buona partita con una buona reazione purtroppo a un gol preso molto presto. La squadra ha saputo produrre situazioni pericolose, non è un momento favorevolissimo nelle conclusioni. Domani è importante per dimostrare di avere una fase offensiva di valore e cominciare a segnare".

Chi sta meglio tra Dovbyk e Ferguson?
"Come un po' per tutte le grandi squadre, visto che si giocano anche tante partite, ci sono le possibilità di alternare i giocatori in base al momento e alla condizione".

Bailey cosa può darvi?
"Ha caratteristiche diverse rispetto ai nostri attaccanti, ha velocità, un'ottima capacità di tiro ed è abituato a giocare sull'esterno. Sono convinto che con lui, Soule, la crescita di Dybala, con tutti quanti ristabiliti e la continuità sicuramente saremo in grado di fare qualcosa di buono".

Lei non conosceva che l'arbitro di domani fosse lo stesso che le assegnò contro un rigore discutibile a Bruges. Le fece un brutto scherzo.
"Veramente un brutto scherzo (ride, ndr). È stato un episodio particolare, soprattutto in Europa è difficile vedere assegnati dei rigori del genere. Questo comunque fa capire che, finite le partite, cerco di dimenticarle".

