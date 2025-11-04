Doppietta e assist contro il Pescara, Pierozzi è l'MVP dell'undicesima giornata di B

Niccolò Pierozzi ha realizzato una doppietta e fornito un assist contro il Pescara; nelle precedenti 71 presenze in Serie BKT – tra regular e post-season – non aveva mai segnato due gol o partecipato a tre reti in una partita. E' lui l'MVP dell'11a giornata della Serie BKT.

La giornata d'oro del difensore del Palermo assume ancora più significato se dalle statistiche risulta che è stato l’unico giocatore a prendere parte a tre reti nell’ultima giornata di Serie BKT, oltre a uno dei due a mettere a referto una doppietta (al pari di Andrija Novakovich).

Prima di Pierozzi, l’ultimo difensore del Palermo a realizzare una doppietta in Serie BKT era stato Salim Diakité il 17 maggio 2024, in casa, contro la Sampdoria.

Niccolò Pierozzi è stato uno dei due difensori a tentare più di un tiro nello specchio nella scorsa giornata di Serie BKT (due, al pari di Luca Ravanelli) e ha giocato cinque palloni nell’area di rigore avversaria nell’ultima giornata di campionato, tra i difensori meno solo di Andrea Tiritiello (sei).

Pierozzi, infine, è stato il giocatore a giocare più palloni in area avversaria nella sfida tra Palermo e Pescara: cinque, seguito da Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori a quota quattro.