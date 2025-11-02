Palermo, Pierozzi: "Da esterno mi trovo bene ma per Inzaghi gioco in qualsiasi posizione"

Il difensore del Palermo Niccolò Pierozzi ha parlato in conferenza dopo il successo contro il Pescara: "Dedico il gol alla città di Palermo visto che la squadra compiva gli anni - riporta stadionews.it -. E’ stata una prestazione bellissima sotto ogni aspetto. Siamo stati bravi a sbloccarla nel primo tempo e poi a chiuderla. Mi porto a casa la doppietta e l’assist.

Questi numeri personali mi danno stimoli positivi. Ritrovare Inzaghi è stata una boccata d’aria per me. Rispetto alla Reggina sono maturato, ma non fermiamoci adesso. Siamo ancora a inizio novembre. Più ne vengono meglio è.

Il mister? Inzaghi lo sa, per lui faccio tutto. Da esterno mi trovo bene. Devo migliorare anche nell’altro ruolo, nello scorso match non ho fatto una buona partita".