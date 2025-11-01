Serie B, Palermo avanti sul Pescara al 45': decide fin qui il gol di Pierozzi

Si è chiuso il primo tempo del match tra Palermo e Pescara. I rosanero sono avanti 1-0 grazie a una rete messa a segno al 23’ da Pierozzi. Una vittoria che, se si concretizzasse, permetterebbe al Palermo di avvicinarsi alle zone più nobili della classifica.

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

Sabato 1° Novembre

Virtus Entella-Empoli 1-0

86’ Tiritiello

Palermo-Pescara 1-0 in corso

23’ Pierozzi

Domenica 2 Novembre

Ore 15:00 - Bari-Cesena

Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova

CLASSIFICA

Frosinone 21**

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Venezia 16

Palermo 16

Avellino 16**

Reggiana 15**

Carrarese 14**

Juve Stabia 14*

Padova 14**

Virtus Entella 13**

Catanzaro 12

Südtirol 11**

Empoli 11**

Bari 9*

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

*una gara in meno

** una gara in più