Modena-Empoli, i convocati di Sottil: difesa un po' rimaneggiata, sono tre gli assenti

Vigilia di gara per il Modena, che domani affronterà l'Empoli in occasione della 9ª giornata del campionato di Serie B, che verrà aperta proprio dal match in terra emiliana: appuntamento dunque allo stadio 'Alberto Braglia', con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 20:30.

Sul momento della rosa gialloblù, nella consueta conferenza stampa pre gara che si è tenuta nel primo pomeriggio, si è così espresso mister Andrea Sottil: "Cercherò chiaramente di mettere sempre la miglior formazione iniziali, poi ci sarà l'altra mini formazione di cinque pronta a subentrare che dovrà dare ritmo, sostanza: ma la squadra mi dà questa possibilità. Dobbiamo pensare di alzare sempre l’asticella: siamo il Modena, con la nostra identità. Tutto quello che la squadra sta facendo è frutto del lavoro, di un metodo. Continuiamo a stare con i piedi per terra, consapevoli della nostre qualità".

Lieve emergenza difensiva per il mister dei canarini però: saranno infatti assenti il difensore Fabio Ponsi, alle prese con un attacco influenzale, e anche Matteo Cotali e capitan Antonio Pergreffi, entrambi vittime di problemi muscolari.

Di seguito, l'elenco dei 23 convocati:

PORTIERI: Bagheria, Chichizola, Pezzolato;

DIFENSORI: Adorni, Beyuku, Cauz, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano;

CENTROCAMPISTI: Gerli, Magnino, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia;

ATTACCANTI: Caso, Di Mariano, Defrel, Gliozzi, Mendes.