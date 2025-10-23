Roma, Massara: "Ziolkowski ha tanti margini di miglioramento. I gol? Sono un problema"

Frederic Massara, uomo mercato della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Roma-Viktoria Plzen, elogiando Ziolkowski dopo le ultime prestazioni: "E' una bella soddisfazione per la società, che crede molto in questo ragazzo, e devo dire che siamo contenti di vedere le sue ottime qualità. È un ragazzo giovane, con moltissimi margini, che sta lavorando tanto e che sta beneficiando del lavoro del mister. Adesso, piano piano, si sta inserendo e sta giocando un po’ di più, ma è abbastanza naturale che, essendo arrivato da solo un mese e mezzo, debba anche un po’ adattarsi a un campionato nuovo, a una realtà nuova e a delle aspettative grandi".

Il numero di punti e soprattutto i gol realizzati finora sono pochi. È un aspetto che vi preoccupa?

"Sono numeri di cui dobbiamo prendere atto ed evidentemente lavorarci. Lo sta facendo moltissimo l’allenatore perché, devo dire, anche in allenamento sta cercando di lavorare su questa fase che non riguarda solamente i centravanti, ma evidentemente tutto il reparto e tutta la squadra.

Meno male che, al contrario, l’aspetto difensivo è molto solido in questo momento. Però, se partiamo anche dalla prestazione di sabato scorso contro l’Inter, abbiamo creato molto di più e questo è propedeutico anche alla possibilità di finalizzare meglio. Ci auguriamo che già da stasera possano arrivare molti gol"