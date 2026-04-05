Inter, Calhanoglu: "Dispiace per gli italiani, adesso dobbiamo cambiare marcia"
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Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Roma: “C'è delusione, la Turchia non si qualificava da 24 anni e mi dispiace per l'Italia però è successo. Ho visto i miei compagni, adesso dobbiamo pensare solo allo scudetto perché dietro si avvicinano e dobbiamo cambiare marcia. Loro hanno il nostro supporto, oggi sarà una partita molto importante e siamo pronti".
Stasera potrebbe essere decisiva?
"Ognuno ha la sua visione, manca la vittoria che non è arrivata nell'ultima partita e la vogliamo regalare ai nostri tifosi".
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