Serie A, la classifica aggiornata: il Toro guadagna due posizioni. Pisa, situazione disperata
Il Torino rialza la testa e guadagna due posizioni in classifica, scavalcando Parma e Genoa. Granata che ora si trovano a un rassicurante +9 sulla zona retrocessione, in virtù del ko della Cremonese. Per il Pisa ora è un'impresa disperata: l'aritmetica tiene ancora in piedi i toscani.
SERIE A - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)
Pisa - Torino 0-1
80' Adams
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)
Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
CLASSIFICA
1. Inter 69
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 57
5. Juventus 54
6. Roma 54
7. Atalanta 50
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 39
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
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