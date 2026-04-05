Serie A, la classifica aggiornata: il Toro guadagna due posizioni. Pisa, situazione disperata

Il Torino rialza la testa e guadagna due posizioni in classifica, scavalcando Parma e Genoa. Granata che ora si trovano a un rassicurante +9 sulla zona retrocessione, in virtù del ko della Cremonese. Per il Pisa ora è un'impresa disperata: l'aritmetica tiene ancora in piedi i toscani.

SERIE A - 31ª GIORNATA

Sassuolo - Cagliari 2-1

30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)

Hellas Verona - Fiorentina 0-1

82' Fagioli

Lazio - Parma 1-1

15' Delprato (P), 77' Noslin (L)

Cremonese - Bologna 1-2

3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)

Pisa - Torino 0-1

80' Adams

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 12.30, DAZN)

Lecce - Atalanta (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

CLASSIFICA

1. Inter 69

2. Milan 63

3. Napoli 62

4. Como 57

5. Juventus 54

6. Roma 54

7. Atalanta 50

8. Bologna 45

9. Lazio 44

10. Sassuolo 42

11. Udinese 39

12. Torino 36

13. Parma 35

14. Genoa 33

15. Fiorentina 32

16. Cagliari 30

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Douvikas (Como)

10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)