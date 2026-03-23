Palermo, senti l'ex Pastore: "Inzaghi e la squadra sono i giusti elementi per tornare in A"

Torna a parlare, e lo fa in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, l'ex Roma e Palermo Javier Pastore, che ha ripercorso la sua carriera da calciatore, fatta di tanti momenti saliente, e ha parlato anche di quello che è il momento della compagine rosanero, attualmente in corsa per la promozione in Serie A.

Queste, le sue parole in merito: "Seguo sempre il Palermo, a metà aprile sarò anche al 'Barbera': mi hanno invitato, e stanno facendo un gran lavoro. La Serie B è

dura, ma spero che riescano a qualificarsi almeno per i playoff. Hanno una squadra e un allenatore giusto come Inzaghi per salire. Io li ho tantissimi bei ricordi, a Palermo ho fatto due anni bellissimi. Ma più di tutti ricordo la finale di Coppa Italia del 2011 (persa 3-1 con l’Inter, ndr). All’Olimpico c’erano 50mila tifosi palermitani e fu qualcosa di indimenticabile".

Non che adesso, alla compagine siciliana - reduce per altro dalla vittoria sul Padova - manchi il supporto del pubblico. Il 'Barbera' regala sempre un ottimo colpo d'occhio. E la classifica, allo stato attuale, parla di quarto posto, con 61 punti, che sono poi solo quattro lunghezze da quel secondo posto che vale comunque la promozione diretta in Serie A e che lo scorso anno permise al prima citato Inzaghi di portare il Pisa in Serie A.