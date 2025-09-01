Ufficiale
Pescara, c'è il rinforzo per la corsia mancina: arriva Corazza dal Bologna
Il Pescara ha rinforzato la propria corsia mancina prelevando a titolo temporaneo dal Bologna il terzino Tommaso Corazza. Lo comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato. Il classe 2004 dunque torna in Serie B dopo l’esperienza dello scorso anno con la maglia della Salernitana quando scese in campo in 15 occasioni con una rete all’attivo.
