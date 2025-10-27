Cesena-Carrarese, i convocati di Calabro: out anche Hasa, ma rientra Sekulov
Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha convocato 24 calciatori per la trasferta contro il Cesena di domani. Rispetto alla scorsa gara restano ancora fuori Parlanti e Calabrese a cui si aggiunge Hasa. Rientra invece Sekulov in avanti.
Questa la lista completa dei giocatori che partiranno alla volta della Romagna:
Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani
Difensori: Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri, Salamon
Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Melegoni, Schiavi, Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Accornero, Arena, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa
