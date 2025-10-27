Dionisi: "Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale"

“Ogni gara di Serie B non è mai scritta, dobbiamo ripartire dal primo tempo di Modena sapendo che un tempo solo non basta. Dobbiamo fare di più rispetto alla partita precedente”. Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi esordisce così in conferenza stampa in vista del turno infrasettimanale contro la Sampdoria di domani: “È un avversario di valore, vengono da un risultato positivo e hanno finito in crescendo la partita. Sappiamo che hanno valori individuali importanti, noi dobbiamo passare dalla prestazione per arrivare al risultato. Il prossimo step che devono fare i ragazzi è caratteriale, le qualità tecniche le abbiamo. - prosegue Dionisi come si legge sul sito dei toscani - Rispetto a venerdì qualche cambio di formazione ci sarà, ed è giusto che sia così, sicuramente qualcuno che merita troverà spazio: è un’opportunità per giocare e dimostrare”.

Dionisi poi sottolinea come la sua squadra debba giocare per vincere: “Per la gara di domani mi aspetto un Empoli che giochi per vincere, dobbiamo convincerci di questo. Sapendo che non sempre puoi riuscirci, ma che abbiamo i mezzi per farlo. Dobbiamo lavorare anche sulla mentalità, non possiamo aspettare di vincere per fare in modo che la mentalità cresca. La squadra c’è e la volontà c’è, manca la consapevolezza che possiamo andare oltre la difficoltà o l’ingiustizia. Dobbiamo crescere nella consapevolezza di fare e crederci, poi le cose verranno”.

Spazio poi alla fase difensiva che va migliorata: “Ovviamente è impossibile non concedere nulla, ma dobbiamo lavorare per cercare di concedere il meno possibile. Se si guardano i numeri, i gol subiti sono troppi, dobbiamo migliorare su questo aspetto. La volontà di lavorare in una direzione di squadra c’è”.