Pescara, Sebastiani: "Pareggio col Bari ci sta tutto. Ma in 11 sarebbe stata un'altra gara"

Dopo il pareggio contro il Bari di ieri sera il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato il risultato con un pizzico di rammarico per l’espulsione di Giacomo Olzer dopo mezz’ora di gioco con gli abruzzesi avanti per 1-0.

“Il pareggio ci sta in quanto alla fine abbiamo giocato più di 60′ in 10 uomini contro una squadra che magari sarà anche in difficoltà in questo momento, però è una squadra forte, quindi il pareggio ci sta tutto. - spiega Sebastiani a Rete 8 - Il problema è che non dovevamo rimanere in 10 e probabilmente in 11 sarebbe andata in tutt’altro modo perché il Pescara fino a quando è stata in 11 ha fatto una grandissima partita”.

Il numero uno abruzzese si sofferma poi anche su quel Vincenzo Vivarini che ora siede sulla panchina del Bari dopo essere stato esonerato dal Pescara: “Cosa vi devo rispondere sul mister? Non lo abbiamo capito bene. Lui parla del suo calcio e spero che lo capisca anche”.