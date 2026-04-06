Serie B, Mantova-Virtus Entella, scontro diretto salvezza al Martelli

In palio tre punti fondamentali in chiave salvezza quelli fra Mantova e Virtus Entella, di fronte questo pomeriggio ore 15 al "Danilo Martelli". Si affrontano due compagini appaiate in graduatoria a 34 punti, condividendo il 16^ posto insieme alla Sampdoria - impegnata contro l'Empoli tra le mura amiche - e il Padova sconfitto a Frosinone ieri pomeriggio. 9 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte è il ruolino di marcia messo insieme dai virgiliani mentre una vittoria in meno per i liguri, ovvero 8, 10 pareggi e 14 sconfitte. Entrambi hanno conseguito la maggior parte del proprio bottino in casa, ottenendo un solo successo in trasferta. I Virgiliani affidano al fattore casalingo le possibilità di cogliere un successo fondamentale contro una diretta concorrente, che permetterebbe di staccarsi momentaneamente dalla zona playout. Dall'altra parte ovviamente la Virtus Entella cercherà di difendere il successo maturato nella gara di andata per mantenere il vantaggio negli scontri diretti. C'è da attendersi la classica partita dove saranno determinanti i duelli, e porterà a casa il successo chi sbaglierà meno e sarà più determinato e concreto. Dirigerà il confronto Federico Dionisi de l'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Marco Emmanuele di Pisa e Andrea Zozza di Ostia Lido. Il IV ufficiale Andrea Zanotti di Rimini, al Var Manuel Volpi di Arezzo Avar Stefano del Giovane di Albano Laziale.

Come arriva il Mantova - Francesco Modesto deve fare a meno degli squalificati Kouda e Castellini che vanno ad aggiungersi a Meroni, per il quale la stagione si è conclusa anticipatamente. Nel 3-4-3 davanti a Bardi agiranno Dembelè, Cella e Maggioni con Radaelli e Benaissa dirottati sulle fasce, Trimboli e Wieser in mezzo al campo. Mancuso riferimento centrale del tridente affiancato da Ruocco e Bragantini.

Come arriva la Virtus Entella - Sull’altra sponda Andrea Chiappella deve fronteggiare la squalifica Benedetti e l’infortunio del portiere Colombi, mentre dovrebbe recuperare almeno per la panchina Mezzoni. 3-5-2 è il modulo di gioco dei biancocelesti, Del Frate confermato fra i pali. Parodi, Tiritiello e Marconi in difesa, Bariti e Di Mario sulle fasce affiancati da Squizzato in cabina di regia, supportato nel ruolo di mezzali da Karic e Franzoni. In avanti Cuppone avrà come partner offensivo uno fra Debenedetti, Guiu o Tirelli.