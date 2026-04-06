Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Transizioni al 55% di pericolosità: come il Torino ha disinnescato e affondato il Pisa in campo aperto

Transizioni al 55% di pericolosità: come il Torino ha disinnescato e affondato il Pisa in campo apertoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 08:00Serie A
Davide Caruso

La trentunesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026 certifica una crisi profonda per il Pisa. La sconfitta interna per 0-1contro il Torino assume i contorni di una resa quasi definitiva per i toscani. Un "risultato duro da digerire", come ha ammesso a fine gara lo stesso Oscar Hiljemark. Il verdetto della Cetilar Arena lascia infatti la formazione nerazzurra ancorata all'ultimo posto in classifica: a sole sette giornate dal termine, il distacco dalla zona salvezza resta di 9 punti, una voragine che separa i padroni di casa dal duo Lecce-Cremonese. In questo clima di estrema urgenza, la gara contro i granata ha rappresentato un'illusione tattica, spentasi nel momento cruciale.

La cronaca tattica del match ruota attorno a un lungo, ma sterile, possesso palla pisano. I toscani hanno chiuso con l’85% di passaggi completati (351 in totale), senza tuttavia riuscire a scalfire il blocco avversario. In 95 minuti di gioco, l’attacco del Pisa ha scoccato appena 7 tiri complessivi, centrando lo specchio della porta in una sola occasione e senza registrare alcuna reale occasione da rete. "È un copione che purtroppo abbiamo visto parecchie volte quest'anno", ha commentato con amarezza Mehdi Léris nel post-partita. Sulla corsia mancina, Samuele Angori ha provato ad accendere la manovra con un impatto atletico imponente (oltre 10.5 km percorsi) e scodellando in area ben 10 cross, i quali però non hanno mai trovato compagni pronti alla deviazione. Al contrario, il Torino ha saputo esattamente come e dove ferire: le transizioni offensive granata hanno registrato un indice di pericolosità micidiale del 55,66%, evidenziando l’assoluta incisività del copione tattico disegnato da Roberto D’Aversa.

La partita a scacchi si è decisa attraverso le letture individuali. Per il Pisa, le geometrie di Mattéo Tramoni (25 passaggi riusciti e autore dell’unico tiro in porta dei padroni di casa) si sono perse nel vuoto, sbattendo contro l’attenta retroguardia torinese. Ad annullare l’attacco toscano ci ha pensato in prima persona uno straordinario Ardian Ismajli: il centrale albanese ha dominato il reparto con 9 recuperi e 56 passaggi completati, chiudendo ogni varco. Sugli esterni, lo spagnolo Obrador è stato un fattore per il Torino, risultando primo assoluto per dribbling (4) e per passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo (15), mandando regolarmente fuori giri la marcatura di Léris e Calabresi.

L’equilibrio del match si è spezzato nella ripresa, nel momento in cui il coraggio del Pisa si è paradossalmente trasformato in vulnerabilità. Hiljemark ha provato a ridisegnare il reparto offensivo al 58’ inserendo forze fresche con Loyola e Stojilković. Alla ricerca disperata di punti, i padroni di casa hanno alzato vistosamente il baricentro fino a 51,5 metri. Di fronte a questo sbilanciamento, D’Aversa non ha esitato a calare i propri assi: al 62’ ha inserito Casadei e, soprattutto, Ché Adams. All’80’, il letale turning point: l’esterno Pedersen (autore di 6 cross nel match) ha affondato il colpo servendo l’assist per il neo-entrato Adams. Lo scozzese, capitalizzando al meglio la prima e unica grande occasione da gol creata dal Torino, ha trafitto Semper siglando lo 0-1 finale.

L’espugnazione della Cetilar Arena consegna al campionato un Torino maturo e chirurgico, capace di punire le minime ingenuità avversarie in campo aperto. Per il Pisa, al contrario, il match si fa emblema di un’intera stagione: un discreto palleggio arretrato e la dedizione tattica non possono sopperire a una cronica incapacità di pungere negli ultimi sedici metri. Considerato il baratro di -9 punti che lo separa dal duo Lecce-Cremonese a sole sette gare dal termine, l’identità ricercata da Hiljemark rischia ormai di restare soltanto un estetismo tecnico sul fondo inesorabile della classifica.

Articoli correlati
In 5 partite D'Aversa ha tolto il Torino dai guai. Pisa espugnata, nerazzurri con... In 5 partite D'Aversa ha tolto il Torino dai guai. Pisa espugnata, nerazzurri con un piede in B
Torino, Adams torna sul gol: "Pedersen voleva calciare, tra i primi assist in granata"... Torino, Adams torna sul gol: "Pedersen voleva calciare, tra i primi assist in granata"
Torino, Ismajli: "Con D'Aversa siamo cambiati. Salvezza? Tranquilli, ma non molliamo"... Torino, Ismajli: "Con D'Aversa siamo cambiati. Salvezza? Tranquilli, ma non molliamo"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."... Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."
Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a... Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"
Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita... Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà" Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"
Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"... Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"
Conte: "Difficilmente l'Inter perderà punti, a Napoli è tutto dovuto. Nuovi? Molti... Conte: "Difficilmente l'Inter perderà punti, a Napoli è tutto dovuto. Nuovi? Molti hanno faticato"
Il vero re del corto muso è Antonio Conte: nessuno in 2 anni ha vinto di misura quanto... Il vero re del corto muso è Antonio Conte: nessuno in 2 anni ha vinto di misura quanto lui
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima
Immagine top news n.1 Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Immagine top news n.2 Napoli-Milan lo spot di tutto ciò che non va in Serie A. In uno "spareggio" ha prevalso la paura
Immagine top news n.3 Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale
Immagine top news n.4 Il Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese
Immagine top news n.5 Pasquetta regala la sfidante dell'Inter: al Napoli il big match col Milan, la decide Politano
Immagine top news n.6 Spalletti: "Dopo 7 mesi di Juve non so con che cosa ho a che fare. Vlahovic? C'è preoccupazione"
Immagine top news n.7 Napoli, Manna su Lukaku: "Il gruppo viene prima di tutto, ci saranno conseguenze"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.2 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Immagine news podcast n.3 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, le motivazioni della crisi: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Cucciari sulla Roma: "Le stagioni fallimentari sono altre, guardate la Juve..."
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."
Immagine news Serie A n.3 Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"
Immagine news Serie A n.4 Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
Immagine news Serie A n.5 Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega
Immagine news Serie C n.2 Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede la D
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
Immagine news Serie C n.6 Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…