Serie B, Sampdoria-Empoli: sfida già chiave per la lotta salvezza

Dopo la sosta amara per l'Italia, ancora fuori dai Mondiali, il campionato di Serie B riprende con un lunedì di Pasquetta. Il «Luigi Ferraris» di Genova ospita alle 17:15 del 6 aprile il match tra Sampdoria ed Empoli, una sfida che vale molto più di tre punti per entrambe. I blucerchiati, reduci dal successo sull’Avellino, sono a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalla zona play-out, mentre i toscani – due lunghezze avanti in classifica – vogliono confermare la scossa data dal nuovo corso. Sampdoria ed Empoli si ritrovano per la terza volta in stagione: ad agosto i blucerchiati vinsero 2-0 in amichevole con gol di Coda e Benedetti, mentre lo scorso ottobre, alla decima giornata di campionato, finì 1-1 con reti di Popov e Cuni. Ora la posta è molto più alta. Per la Samp, vincere significherebbe mettere un solco importante tra sé e la play-out; per l’Empoli, fare bottino pieno vorrebbe dire respirarsi e guardare con più serenità a un finale di stagione che si preannuncia vibrante.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La Sampdoria di Attilio Lombardo arriva all’appuntamento con il coltello tra i denti. La vittoria per 2-1 contro l’Avellino prima della sosta ha ridato ossigeno, ma la classifica resta pericolosa: il vantaggio sulla zona retrocessione diretta è di appena quattro punti. Servono conferme e subito. Lombardo deve fare a meno dello squalificato Brunori e dell’infortunato Pafundi, uscito male dall’impegno con l’Under 21. In porta spazio a Martinelli, con una difesa a quattro che vede Palma e Viti favoriti per i ruoli centrali, mentre sugli esterni Di Pardo e Giordano sono in vantaggio su Cicconi e Depaoli. A centrocampo, ballottaggio in cabina di regia tra Esposito e Ricci, mentre Abildgaard potrebbe tornare titolare in mediana al posto di Conti. Da monitorare le condizioni di Henderson, ancora alle prese con un problema fisico. In attacco, la fiducia è Coda, in vantaggio su Soleri per il ruolo di centravanti. Alle sue spalle, il trio composto da Begic, Pierini e Cherubini si giocherà le maglie da trequartista.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Il cammino dell’Empoli è finora deludente, ma i segnali di ripresa coincidono con l’arrivo in panchina di Fabio Caserta. Dopo i pareggi con Mantova e Spezia, i toscani hanno travolto il Pescara per 4-2 nell’ultimo turno, un risultato che ha ridato morale e due punti preziosi in più rispetto ai blucerchiati. La cura sembra funzionare e la trasferta di Genova è l’occasione per allungare ulteriormente sulla zona calda.

Il tecnico confermerà il 4-3-1-2 visto prima della sosta. In porta Fulignati, con la difesa composta da Guarino, Lovato, Moruzzi e uno tra Curto e Candela sulla fascia. A centrocampo, pesante assenza: Degli Innocenti è squalificato. Al suo posto agirà Haas, affiancato da Yepes e Magnino. Sulla trequartistica, Saporito sarà il rifinitore alle spalle della coppia d’attacco. Il bomber è Shpendi, già 13 reti in campionato, mentre l’altro posto se lo giocano Popov, Nasti e Fila. Recuperati Elia e Ghion, regolarmente a disposizione.