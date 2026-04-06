Serie B, Catanzaro-Monza: sfida di alta classifica al Ceravolo

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie B torna in campo nel giorno di Pasquetta con la 33ª giornata. A scendere in campo, tra le altre, saranno Catanzaro e Monza, in una sfida di alta classifica tra playoff e promozione diretta.

COME ARRIVA IL CATANZARO - I padroni di casa sono reduci da un'inaspettata sconfitta sul campo del Cesena, che ha interrotto un momento più che positivo. Adesso per i ragazzi di Aquilani c'è la voglia di ritornare a sorridere anche per tenere lontano il Modena quinto, che dista due punti in classifica, in attesa di recuperare lo scontro diretto proprio con i canarini.

COME ARRIVA IL MONZA - Gli ospiti hanno invece impattato sul pari contro il Venezia nello scontro diretto per la promozione diretta. I ragazzi di Bianco hanno quindi fallito l'aggancio ai lagunari e hanno invece subito quello del Frosinone. Per i brianzoli adesso serve quindi continuare a vincere per sognare la Serie A senza passare dai playoff.