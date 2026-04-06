Serie B, Cesena-Sudtirol: suggestivo aperitivo al Orogel Manuzzi

Lunch-match con molti spunti di interesse quello in programma oggi ore 12.30 al Orogel-Manuzzi fra Cesena e Sudtirol, in campo per la 33^ giornata di serie BKT. Da una parte la suggestiva sfida in panchina fra l’esordiente Ashley Cole e l’esperto Fabrizio Castori, il quale ha fatto registrare in Romagna ben 253 partite, in gran parte fra il 2003 e il 2008. Al netto delle curiosità presentate dalla gara ci sono in palio punti fondamentali per bianconeri e biancorossi. Da una parte i padroni di casa cercano conferme, dopo la bella vittoria contro il Catanzaro prima della sosta interrompendo una serie di otto partite senza successi, provando a blindare l’ottavo posto. Gli altoatesini sono chiamati ad interrompere la serie negativa: nelle ultime quattro partite è arrivato un solo punto, riducendo il margine di vantaggio sulla zona playout a quattro lunghezze. Dirige il confronto Claudio Allegretta di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti di Maniago e Daniele Santarossa di Pordenone. Il IV ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata, al Var Alberto Santoro di Messina Avar Luigi Nasca di Bari.

Come arriva il Cesena - Ashley Cole ha l’imbarazzo della scelta, a livello di modulo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle prime uscite contro Mantova e Catanzaro. Davanti a Klinsmann dovrebbero agire al centro della difesa Zaro e Piacentini con Ciofi e il rientrante Frabotta sulle corsie esterne. A centrocampo spazio a Francesconi e Castagnetti con Castrovilli inizialmente in panchina. Sulla trequarti Ciervo, Berti e Cristian Shpendi a supporto di Cerri.

Come arriva il Sudtirol - Fabrizio Castori deve fare a meno dello squalificato Pecorino, che va ad aggiungersi a Cragno e Kofler mentre sono recuperati El Kaouakibi, Pietrangeli e Davì. Nel 3-5-2 di partenza davanti al portiere Adamonis potremo trovare il trio composto da Veseli, Masiello e Bordon. Simone Davì e Zedavka sulle fasce, Tait, Casiraghi e Tronchin a centrocampo. In avanti Tonin e Merkaj in vantaggio sul rientrante Odogwu, Crnigoj e Verdi.