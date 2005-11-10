Serie B, il programma della 7ª giornata: apre Hellas-Catanzaro. Mantova-Palermo il big match

Sarà il Bentegodi a tenere a battesimo la settima giornata di Serie B: a Verona infatti l’Hellas sfiderà il Catanzaro in una gara molto delicata per entrambi i tecnici – Marco Baroni e Giorgio Gorgone - che si giocano una fetta di permanenza sulla panchina in questo venerdì sera.

Due big match al sabato

La giornata di sabato vedrà due scontri diretti per l’alta classifica: il Palermo capolista infatti andrà a far visita a un Mantova sorprendente e che insegue i rosanero a sole due lunghezze e sogna un clamoroso sgambetto con sorpasso. Il Pisa invece se la vedrà con una Cremonese dove l’effetto Pecchia ancora non si è visto, si tratta di una sfida fra retrocesse dalla Serie A che hanno però l’ambizione di tornare subito in massima serie anche se la partenza non è stata delle più brillanti. Prima di queste due sfide saranno quattro le gare in programma: Ascoli-Empoli, Benevento-Vicenza, Padova-Virtus Entella e Carrarese-Modena.

Il programma della domenica

Domenica invece aprirà le danze la Juve Stabia che in casa ospiterà quel SudTirol che in estate ha accolto il ds Matteo Lovisa che sarà il grande ex della gara anche se non scenderà in campo. L’Avellino invece andrà a far visita al Cesena, mentre a chiudere la giornata toccherà alla Sampdoria, con il tecnico Bernardo Corradi che deve puntellare la propria panchina, che in casa ospiterà il neopromosso Arezzo.

SERIE B - 7ª GIORNATA

Venerdì 16 ottobre

Hellas Verona-Catanzaro ore 20:30

Sabato 17 ottobre

Ascoli-Empoli ore 15:00

Benevento-Vicenza ore 15:00

Carrarese-Modena ore 15:00

Padova-Virtus Entella ore 15:00

Mantova-Palermo ore 17:15

Pisa-Cremonese ore 19:30

Domenica 18 ottobre

Juve Stabia-Sudtirol ore 15:00

Cesena-Avellino ore 17:15

Sampdoria-Arezzo ore 19:30

La classifica di Serie B

Palermo 16

Mantova 14

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 11

Avellino 10

Pisa 10

Benevento 10

Hellas Verona 7

Cesena 7

Padova 7

Arezzo 7

Virtus Entella 6

Cremonese 6

Empoli 6

Vicenza 5

Carrarese 4

Sampdoria 4

Catanzaro 3

Juve Stabia 2°

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva