Quanto contano la testa e la fiducia per un calciatore? Per Sandi Lovric sembrano contare molto, visto che il solo arrivo di Paolo Zanetti sulla panchina dell'Udinese sembra averlo rigenerato. Da quasi un anno e mezzo dello sloveno si erano pressoché perse le tracce. Appena sei presenze con Runjaic nella prima parte della passata stagione.

A gennaio proprio Paolo Zanetti lo chiede e lo ottiene al Verona. Peccato che il centrocampista arrivi in gialloblu proprio il giorno prima della sfida al Cagliari, che sarà fatale per il futuro di Zanetti con gli scaligeri: Lovric viene annunciato il 30 gennaio, il 31 il Verona perde 3-0 con i sardi e Zanetti viene esonerato il 2 febbraio. Tre giorni insieme dunque, il tempo di esordire contro il Cagliari. Senza Zanetti, Lovric lascerà poche tracce anche dalle parti del Bentegodi.

Le parole di Zanetti su Lovric

Queste sono state le parole di Zanetti su Lovric, in conferenza stampa: "Su Lovric il discorso è molto chiaro, l'ho chiesto a Verona per ben due volte e quando è arrivato sono andato via, ora me lo sto godendo. Ho grande stima per quelle che sono le sue capacità tecniche, abbina il gioco senza e con palla, ma soprattutto ha un cuore grande. Kabasele è un altro ragazzo di cui parliamo poco e ha fatto due gare ottime. Stanno aiutando la squadra ad uscire da una situazione non semplice. La rivalsa è di Lovric, non mia, sono contento del suo spirito ma non sono sorpreso".

Lo stesso Lovric ha parlato ai microfoni di DAZN dell'abbraccio con il tecnico: "L'abbraccio con Zanetti? Sono contento, era la sua prima in casa. Voglio ripagare la sua fiducia", le sue parole.