TMW Gallo questa volta non lascia. Il tecnico verso la conferma in una B da cui manca da 9 anni

Lo scorso anno, dopo la promozione in Serie B sulla panchina della Virtus Entella, Fabio Gallo decise di non proseguire l'esperienza in Liguria per fare un passo indietro – a livello di categoria – e sposare poi il progetto di un Vicenza ferito dagli ultimi due anni e desideroso di conquistare finalmente quella promozione che era nei piani della famiglia Rosso. Una scelta che alla fine ha pagato visto che il tecnico alla guida della formazione veneta ha conquistato nuovamente la Serie B dominando il proprio girone tanto da festeggiare già a sei giornate dalla fine.

Le parole

Nella giornata di ieri infatti l'allenatore ha aperto alla sua permanenza nel corso della festa promozione. “Non mi vedo lontano da Vicenza, poi ovvio dobbiamo parlare, però al momento è prematuro”, sono state le parole di Gallo che fanno eco a quanto detto nei giorni scorsi dal direttore sportivo Giorgio Zamuner (“ Gallo? Farà bene anche in Serie B e mi auguro che lui abbia lo stesso pensiero ”) e alla conferma arrivata dal patron Renzo Rosso.

Il ritorno

Per Gallo si tratterà di un ritorno in Serie B, se non ci saranno sorprese al momento imprevedibili, a distanza di ben nove stagioni. Il tecnico infatti aveva affrontato il campionato cadetto l'ultima – e unica – volta sulla panchina dello Spezia nel 2017/18 ottenendo un decimo posto finale con 13 vittorie, 14 pareggi e 15 sconfitte in 42 panchine. Da allora in avanti solo Serie C con Ternana, Potenza, Foggia, Virtus Entella e infine Vicenza con in mezzo anche un'esperienza da vice di Gianni De Biasi alla guida dell'Azerbaigian.