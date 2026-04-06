Immobile: "Pedro ragazzo d'oro e persona eccezionale. Non si parla mai abbastanza di lui"

Lunga intervista a So Foot per Ciro Immobile. L'ex attaccante della nazionale italiana, ora al Paris FC, ha raccontato anche il suo periodo alla Lazio soffermandosi anche sui suoi compagni di squadra. Fra coloro i quali lo hanno colpito di più c'è Pedro e proprio sullo spagnolo ha raccontato:

"Perché mi somiglia un po', in un certo senso. Ha vinto assolutamente tutto, ma non si parla mai abbastanza di lui. Probabilmente perché ha giocato con Messi. Ma quando guardi le partite importanti, le finali, i grandi appuntamenti, Pedro ha sempre segnato. E inoltre, umanamente, è una persona eccezionale, un ragazzo d'oro".