Roma, Pellegrini senza dubbi: "Abbiamo un grande allenatore e dobbiamo tenercelo stretto"

.Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a SportMediaset dopo la sconfitta di ieri sera per 5 a 2 contro la Roma. Queste le sue parole ai microfoni dell'emittente: "Abbiamo preso gol subito, poi abbiamo avuto una grande reazione. Nel primo tempo abbiamo fatto veramente bene, non è semplice mettere in difficoltà l'Inter in casa sua. Poi hanno ritrovato il vantaggio alla fine del primo tempo e quello ci ha infastidito. In spogliatoio ci siamo detti di tenere la testa alta, poi il terzo gol è stato quello che ci ha un po' tagliato le gambe. Da lì in poi ho sentito una brutta sensazione e questo non può succedere, anche se sei sotto 3-1 puoi sempre riprenderle le gare. Sono queste le cose da mettere a posto, anche se ci sono anche cose fatte bene".

L'obiettivo Champions è ancora vivo?

"Nono mi risulta che fosse l'obiettivo stagionale, è un obiettivo che ci siamo costruiti nel tempo. A inizio stagione era stato detto che stavamo iniziando un nuovo percorso che spero possa andare avanti, perché stiamo lavorando con un grande allenatore e dobbiamo tenercelo stretto. Mancano 7 partite e noi faremo di tutto per vincerle tutte perché vogliamo fare qualcosa di grande per la Roma, per riportarla dove merita e dove vogliono i nostri tifosi".