Ugarte via da Manchester: Juventus in pole, lo United fissa il prezzo a 40 milioni

Manuel Ugarte è pronto a lasciare il Manchester United nella prossima finestra di mercato estiva. A riportarlo è CaughtOffside, spiegando che i Red Devils sono disposti a cedere il centrocampista uruguaiano e che la Juventus è in questo momento la pretendente più concreta.

Una stagione da dimenticare, la voglia di andare via è nota

Arrivato dal PSG nell'estate del 2024 con un contratto fino al 2029, il 24enne non è mai riuscito a imporsi definitivamente. Solo 21 presenze in Premier League, mai un posto da titolare consolidato. La sua volontà di partire è nota internamente al club da tempo (a gennaio aveva esplorato l'ipotesi di un prestito, bloccata dalla società) ma ora lo scenario è cambiato: una cessione a titolo definitivo è sempre più probabile.

Juventus in pole, Ottolini lo segue da vicino

La pretendente in pole è la Juventus. L'interesse bianconero per Ugarte risale ai tempi dello Sporting CP e un approdo in Serie A è considerato lo scenario più probabile, con la variabile legata alla qualificazione della Juventus in Champions League.

Il prezzo e le altre pretendenti

Il Manchester United valuta Ugarte intorno ai 40 milioni di euro. Lo stipendio (circa 4 milioni netti annui) non è ritenuto un ostacolo per i club interessati. Oltre alla Juventus, anche il Galatasaray è rientrato in corsa, pronto a garantire al centrocampista il minutaggio che gli è mancato a Manchester. Newcastle e Aston Villa monitorano la situazione, mentre le opzioni Ajax e Sunderland sono al momento considerate poco probabili.