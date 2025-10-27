Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sucu crede nel suo Genoa: "Grande fiducia nella squadra, in Vieira e nello staff"

Oggi alle 16:07Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

Dan Sucu a 360°. Quello che si è soffermato con la stampa a margine dell'assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025. In avvio un commento sulla revoca dalla carica di consigliere d'amministrazione di Alberto Zangrillo: "C’è una situazione conflittuale, un board deve funzionare in maniera collettiva. Se c’è una persona che si deve confrontare continuamente con tre o quattro persone, questo non è funzionale. Abbiamo un’attività intensa che deve funzionare, sono altri i nostri pensieri. Abbiamo questa situazione in cui c’è mancanza di fiducia tra le parti, io come presidente ho bisogno di amministratori funzionali e che non si scontrino dimenticando la squadra, specialmente in questo momento“.

Il suo stato d’animo in questo momento qual è?
"Ho grande fiducia nella nostra squadra, nel nostro allenatore e nello staff. Non abbiamo piani B o piani C. Noi abbiamo solo un piano A: la nostra squadra. A gennaio se dovremo fare acquisti li faremo, abbiamo un allenatore forte. Abbiamo tutto per competere. Ieri è stato un brutto giorno visti anche tutti i tifosi arrivati da Genova. Vieira? L’ho detto: non abbiamo altri piani A, B o C. L’unico nostro piano è il nostro allenatore con la squadra che abbiamo".

A gennaio farete innesti?
"Abbiamo sempre modo di parlare insieme al nostro direttore sportivo e quando ci saranno aspetti di cui parlare lo faremo. C’è sempre la disponibilità di trovare un modo per arrivare al nostro obiettivo".

Siete al lavoro per il rinnovo di Ottolini?
"Noi lavoriamo con lui, non ho mai sentito che la sua attenzione sia calata. Noi abbiamo un contratto come minimo fino a fine anno, parliamo di rinnovarlo e non vedo un problema. Il calcio è pieno di problemi. Cerco di non inventarne“.

La prima volta da presidente per l'approvazione di un bilancio.
"Abbiamo parlato con i piccoli azionisti, ho tutto il rispetto per loro".

E' il bilancio è quello che volevate?
"La maggior parte delle decisioni risalgono allo scorso anno, andiamo nella direzione giusta. Siamo un’attività sportiva al 100%, il valore principale è vincere sul campo. Non abbiamo un altro focus al di fuori di arrivare al nostro obiettivo. Noi abbiamo un unico piano, quello deve andare bene e in avanti. Onestamente sono un po' deluso dal nostro risultato di ieri che è arrivato dopo risultati diversi da quelli che speravamo. La fortuna non è con noi al momento. In ogni attività, sia economica che sportiva, se non c’è il focus le cose non vanno bene".

La squadra non ha ancora vinto in campionato. Che idea si è fatto?
"Avevo visto in Romania periodi difficili, è chiaro che là vogliamo rimanere nei primi tre e se va male arrivi quinto o sesto. Ora che siamo qui all’ultimo posto è una novità anche per me. Io ho imparato ad essere manager di uomini e persone, ho grande fiducia nella squadra e nel nostro allenatore: sono sicuro che arriveremo al nostro obiettivo. Non vedo perché devo entrare nel panico. Vedo una squadra che gioca bene e che ha una marea di occasioni, anche negli ultimi minuti di ieri. Anche al Rapid è accaduto lo stesso".

Tranquillità la parola magica?
"Fiducia".

TMW - E' sempre stato vicino ai giocatori. Incontrerà la squadra anche in questi giorni?
"Sì. Anche il mister mi ha detto di incontrarci, mi spiegherà tutto il suo modo di pensare e organizzare".

Ha un messaggio per tranquillizzare i tifosi?
"Io non sto pensando alla possibilità di non rimanere in Serie A".

Ci saranno possibili acquisti sul mercato?
"Siamo in una società di calcio, possiamo fare acquisti e cessioni. Faremo ciò che è necessario per rimanere in A. Parliamo con l’allenatore. Il primo obiettivo è quello sportivo. Noi a gennaio abbiamo già comprato un paio di giocatori pensando alle vendite dell’estate, non sono stati venduti necessariamente dei giocatori. La squadra è più forte adesso".

C'è la possibilità di avere qualche accordo con l’azionista di minoranza?
"Se c’è un processo in tribunale c’è una pressione in più, anche quando parli con gruppi e partner che conoscono la situazione. Se riusciamo ad arrivare ad un accordo lo faremo immediatamente".

Vieira le parla di tattica?
"Mi fa piacere se Vieira mi parla di tattica. Se succede per me è un regalo. Sono convinto che abbiamo una squadra buona e un allenatore molto buono".

